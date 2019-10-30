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خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الإماراتي ويبحث الاهتمامات المشتركة بين البلدين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:42 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الفجر السعودي
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استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

ونقل الشيخ عبد الله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الملك سلمان نقل تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات السعودية الإماراتية
وقد شهدت العلاقات بين السعودية والإمارات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تطورا ملحوظا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بسبب رؤيتهما وأهدافهما المشتركة وقيادتهما لدول التحالف العربي في الحرب اليمنية على الجماعات الإرهابية هناك.

العلاقات الاقتصادية والتجارية
وتعتبر العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات، الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الإمارات، واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. 

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نحو 72 مليار ريال سعودي في 2018م وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية. 

كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة، كما تتجاوز استثمارات المملكة في الإمارات 35 مليار درهم. 

وتعمل في الإمارات حاليًا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في المملكة إلى 114 مشروعًا صناعيًا وخدميًا، برأسمال قدره 15 مليار ريال.

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