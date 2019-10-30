ملك تايلاند يفصل حراس غرفة نومه الملكية بسبب "الزنا"

طرد ملك تايلاند "مها فاجيرونجكورن" حراسه غرفة نومه الشخصيين بتهمة الزنا بعد أسبوع من تجريده زوجته الملكية من ألقابها لعدم ولائها.



وفي آخر عملية تطهير لعائلته الملكية ، قال الملك البالغ من العمر 67 عامًا إن الضابطين برتبة عقيد تم إقالتهما بسبب "سوء السلوك ".



ووفقًا لإعلان نشر في الجريدة الملكية وصفهم بأنهم أعضاء في "قسم غرفة النوم": "لقد ارتكبوا أعمالًا غير مناسبة وزنا".



كما تم فصل ضابطين آخرين برتبة ملازم لكونهما "متساهلين" في واجباتهم كحراس قصر و "يتصرفون بشكل غير لائق"، وتم تجريد الأربعة من صفوفهم وألقابهم.



وجاءت الإقالة، أمس الثلاثاء بعد إقالة ستة من مسؤولي القصر الأسبوع الماضي ، بمن فيهم طبيب بيطري ، وملازم شرطة في المكتب الملكي للأسر المعيشية وممرضة معتمدة