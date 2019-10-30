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ملك تايلاند يفصل حراس غرفة نومه الملكية بسبب "الزنا"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:59 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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طرد ملك تايلاند "مها فاجيرونجكورن" حراسه غرفة نومه الشخصيين بتهمة الزنا بعد أسبوع من تجريده زوجته الملكية من ألقابها لعدم ولائها.

وفي آخر عملية تطهير لعائلته الملكية ، قال الملك البالغ من العمر 67 عامًا إن الضابطين برتبة عقيد تم إقالتهما بسبب "سوء السلوك ".

ووفقًا لإعلان نشر في الجريدة الملكية وصفهم بأنهم أعضاء في "قسم غرفة النوم": "لقد ارتكبوا أعمالًا غير مناسبة وزنا".

كما تم فصل ضابطين آخرين برتبة ملازم لكونهما "متساهلين" في واجباتهم كحراس قصر و "يتصرفون بشكل غير لائق"، وتم تجريد الأربعة من صفوفهم وألقابهم.

وجاءت الإقالة، أمس الثلاثاء بعد إقالة ستة من مسؤولي القصر الأسبوع الماضي ، بمن فيهم طبيب بيطري ، وملازم شرطة في المكتب الملكي للأسر المعيشية وممرضة معتمدة
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