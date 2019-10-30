علياء كريم تنافس كأول عربية على جائزة Fashion Awards 2019 بلندن (صور)

اختارت إدارة مهرجان فاشون أوورد 2019 والمقام العاصمة البريطانية لندن، مصممة الأزياء الخليجية علياء كريم، للمشاركة في المهرجان التي تقام فعالياته يوم 2 ديسمبر المقبل داخل قاعة Royal Albert Hall.

علياء كريم، هي أول عربية يتم اختيارها في الجائزة هذا العام، بعدما قررت إدارة مجلس الأزياء البريطاني، اليوم، فتح أبوابه أمام المواهب من كافة الدول في عالم الموضة والأزياء، وذلك للمشاركة في أهم وأقدم الجوائز في عالم الأزياء التي تمنح منذ عام 1984، ويترأس لجنة تحكيمها أعضاء من المجلس الثقافي البريطاني.

وتضم جائزة Fashion Awards 2019 عدة فئات منها: "أفضل مصمم أكسسوارات - أفضل علامة تجارية - أفضل مصمم للملابس الرجالية - جائزة مصمم العام - أفضل رائد أعمال أفضل عارض أزياء - أفضل مصمم أزياء للملابس النسائية – جائزة فئة الفخامة الحضرية".

علياء كريم، تألقت منذ أيام في جلسة تصوير للنجمة ديانا كرزون برفقة بناتها، حيث بدأت أولى خطواتها في عالم الأزياء عام 2014.

ومن أهم الفنانين والمشاهير التي تعاونت معهم علياء كريم أبرزهم الإعلامية حليمة بولند، الفنانة هنادي الكندري، الدانه مودل، شادن مودل، سنيوريتا، عهود العنزي، فاطمة المؤمن، الفنانة نور الغندور.