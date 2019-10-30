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ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:46 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تنشر "الفجر" نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، التي اعتمدها مجلس النقابة في اجتماعه صباح اليوم.

وكان اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، استمر ١٤ ساعة متواصلة، حيث بدأ فى الرابعة من عصر أمس، الثلاثاء، حتى التاسعة من صباح اليوم، الأربعاء، وناقش عدة ملفات هامة.

واتخذ المجلس عدة قرارات فى ملفات مختلفة، وسيتم الإعلان عنها فى بيان رسمي اليوم عقب الانتهاء من كتابتها.

واستعرض نقيب الصحفيين الخطاب المرسل من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الذى تضمن الاعتراف بعضويات الزملاء بالنادي.

وتضمن جدول الأعمال؛ مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة، وملف الإسكان، وشئون القيد، واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة، والروابط، كما يناقش الاجتماع مستجدات أزمة جريدة التحرير وشئون المبنى، وشئون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.

واستعرضت اللجان المختلفة بالنقابة أنشطتها بالإضافة لخطتها خلال الفترة القادمة، ووافق المجلس على قروض حسنة للزملاء.
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
ننشر نتيجة القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر اعتماد لجنة المشتغلين

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