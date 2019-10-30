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رئيس مجلس الدولة: وزارة النقل تشهد نهضة شاملة وخاصة السكة الحديد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:43 م
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جانب للقاء
جانب للقاء
هدير حمزة
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استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي باختياره رئيسا لمجلس الدولة.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس، بأن الوزير قد أعرب عن تقديره لمجلس الدولة ودوره الرائد في حماية الحقوق والحريات للمواطنين، وتعاقدات الدولة وحماية المال العام وتزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالخبرات القانونية المتميزة لمعاونة القيادات فى إصدار قرارات مطابقة للقانون.

وأكد المصدر، على أن رئيس مجلس الدولة وجه الشكر للوزير على زيارته الكريمة لمجلس الدولة وتفضله بالحضور للتهنئة، وأشاد بالمجهود الذي يتم في وزارة النقل والنهضة الشاملة في جميع القطاعات بالوزارة وبخاصة السكك الحديد والطرق، وأن مجلس الدولة حريص على التعاون التام بينه ووزارة النقل وجميع الوزارات والجهات الأخرى بهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام.

وحضر اللقاء وقد حضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يحيي خضري نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس المجلس أمين عام مجلس الدولة.
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