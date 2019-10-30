Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة طفلة غرقا في الحمام كان والدايها يشاهدان لقطات إنقاذ طفل آخر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
غرقت فتاة صغيرة في حمام في الهند الليلة الماضية بينما كان والديها يشاهدان لقطات لإنقاذ طفل آخر من بئر.

وسقطت "ريفاثي راجا" في حوض من الماء في منزلها في "تاميل نادو" بينما كان والداها يتبعان قصة الطفل "سوجيث ويلسون" التي اجتاحت الهند.

وعندما ذهب والدا ريفاثي للإطمئنان عليها، وجدوها بلا حراك وأُعلنت وفاتها في المستشفى، وفقًا لتقرير صحيفة "إنديان إكسبريس".

لا توجد تقارير عن أي اعتقالات بسبب وفاة الطفلة في الحمام الليلة الماضية.

ومن الواضح أن والدا الفتاة قد صرفتا الانتباه عن عملية الإنقاذ التي استمرت لمدة 80 ساعة والتي حاولت ولكنها فشلت في إنقاذ حياة "سوجيث ويلسون" البالغة من العمر عامين.

أعلن مسؤولون في ولاية تاميل نادو الهندية اليوم الثلاثاء وفاة الطفل سوجيث ويلسون الذي كان عالقا في بئر ضيقة لمدة 80 ساعة، بعد محاولات مضنية لإنقاذه باءت بالفشل.

وسقط سوجيث، الذي يبلغ من العمر عامين، في البئر الجمعة الماضية بينما كان يلعب مع أقرانه، حيث علق الطفل في البداية على عمق عشرة أمتار، لكنه انزلق إلى عمق أكبر في وقت لاحق في البئر المهجورة بعمق 180 مترًا.

وقال مسؤولون إن "معدات خاصة" استخدمت لاستعادة الجثة من تلك البئر الضيقة التي تم حفرها لاستخراج مياهها (يبلغ قطرها 30 سنتمترا)، وحاولت فرق الإنقاذ حفر حفرة أخرى موازية للبئر التي سقط فيها الطفل

وقال المسؤول بالمنطقة س. سيفاراسو للصحفيين "تم انتشال الجثة باستخدام معدات خاصة وكانت في حالة متحللة"، واستغرق فريق من الأطباء نحو 45 دقيقة لتأكيد وفاته وتقديم تقرير خاص.

وتم إرسال الجثة إلى مستشفى حكومي للتشريح وبعد ذلك تم تسليمه إلى والديه، اللذين دفناه في وقت لاحق.

وتضمنت الجهود المبذولة لإنقاذ الطفل آلات حفر ألمانية ورجال الإطفاء وعمال إنقاذ ومحاولات لتوصيل الأكسجين إلى الطفل، لكن كان هناك بعض التباطؤ بسبب التربة الصخرية والأمطار.

واستخدمت فرق الإنقاذ كاميرا حرارية لمراقبة درجة حرارة الطفل أثناء تزويده بالأكسجين عبر أنبوب. وقال رجال الإنقاذ إن الطفل كان فاقدًا للوعي ولكنه كان يتنفس حتى صباح يوم الأحد الماضي، غير أنهم لم يتمكنوا من التحقق من حالته منذ ذلك الحين.

وحظيت القصة باهتمام واسع في الهند التي كانت تحتفل بعيد ديوالي (عيد ديني يحتفل به الهندوس والسيخ في فصل الخريف) خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأقيمت الصلوات في المعابد والمساجد والكنائس في جميع أنحاء تاميل نادو من أجل الطفل.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قلقه تجاه الطفل، قبل أن يعرب لاحقا عن تعازيه بعد إعلان نبأ وفاة الصبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة غرق طفلة الهند

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

بما اشتهر أبو بكر البغدادي في القرية التي كان يختبئ فيها

منذ أقل من ساعتين

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصفع ريال مدريد في مواهبه

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 18 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يشكو برنامج الزمالك اليوم وخالد الغندور

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فريق طبي ينجح في إخراج سيخ حديد من رأس طفل بالغربية (صور)

انتشال جثة طفل بالمنوفية سقط غريقًا في بحر شبين الكوم

مشاهد مرعبة لطفل يتسلق مبنى مرتفع (فيديو)

خرج من أجل لقمة العيش وعادا في نعوش لبلادهم.. مأساة عاملان غرقا في بئر أثناء عملهما في الشرقية (صور)

ممرضة تلقي بنفسها داخل مسبح لإنقاذ طفل من الغرق في حائل

"لهو واستحمام".. غرق طالب وطفلة في حادثي بسوهاج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status