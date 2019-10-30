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نصائح يجب اتباعها لتجنب أضرار حلاوة المولد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:38 م
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بوابة الفجر
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أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويستعد معظم المصريين لتناول الحلوى، كما أن الأطباء يحذرون من الأضرار التي تنتج عنها وتسبب الضرر للجسم، ومن هنا نكشف عن أبرز أضرار الإفراط في تناول حلاوة المولد، والنصائح التي يجب اتباعها لتجنب أضرار حلاوة المولد.

- صناعة حلاوة المولد تعتمد على استخدام نسبة كبيرة من السكريات التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعند تناول مريض السكر منها يدخل في غيبوبة.

-  تناول حلاوة المولد يسبب ارتفاع معدلات السمنة، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستوى الدهون والكوليسترول في الجسم.

- السكريات المتواجدة في حلاوة المولد تتحول إلى دهون تتراكم في جسم الإنسان مما يسبب السمنة وزيادة الوزن بشكل كبير.

نصائح يجب اتباعها لتجنب أضرار حلاوة المولد

- تقسيم القطعة إلى عدد من القطع الصغيرة وتناولها على فترات على مدار اليوم.
- التقليل من الوجبات الغذائية في ذلك اليوم.
- تناول الحلوى في الصباح لزيادة معدل الحرق في ذلك الوقت
- عدم تناول حلاوة المولد ليلا.
- ممارسة الرياضة بعد تناول قطعة الحلوى.
- تناول كم كبير من الماء للتخلص من السكر الموجود في الجسم.
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