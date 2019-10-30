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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز بين مصر وجنوب السودان

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
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وقعت كل من مصر وجنوب السودان، على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال النفط والغاز، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش المشاركة المصرية في مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة الذي يعقد يومي 29 و30 أكتوبر الجاري في العاصمة جوبا.

تعد مذكرة التفاهم أول إطار قانوني يُنَظِم العلاقات بين البلدين في مجال النفط والطاقة، وقد قام بالتوقيع عن الجانب المصري الكيميائى أشرف الشامى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، بينما وقع السيد/ Mayen Dong وكيل وزارة البترول عن الجانب الجنوب سودانى.

كما حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم كل من السفير المصري في جنوب السودان/ محمد قدح ووزير البترول الجنوب سوداني Awow Daniel، حيث حظيت مراسم التوقيع على اهتمام وسائل الإعلام الجنوب سودانية التي أكدت أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي في إطار التوجه الذي يتبناه السيد رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المصري في أفريقيا، مبرزةً من ناحية أخرى المشاركة المصرية الفاعلة في المؤتمر من قبل عدد من كبار مسئولي الشركات المصرية العاملة في مجال النفط والطاقة كشركتي بتروجيت وبتروجاس.

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