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اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك الأربعاء 30 أكتوبر 2019 .. تحديث جديد لاسعار السوق السوداء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:20 م
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اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك
اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك
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اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك
استقرت اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك، وكان سعر الدولار قد سجل حالة من التراجع الكبير مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين مسجلا 16.12 جنيه للشراء في مقابل 16.22 جنيه للبيع،  وهى مستويات لم يسجلها سعر الدولار منذ عامين وجاءت هذه الاسعار في البنك الأهلي الكويتي، بينما سجل في بنك البركة وقناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك المصري الخليجي وبنك الكويت الوطني سعر 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع وفيما يلي اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك .

 ارتفاع اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك 
شهد الدولار ارتفاعا طفيفت في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد بقيمة ثلاثة قروش ليسجل سعر 16.09 جنيه مصري للشراء في مقابل 16.19 جنيه مصري للبيع، وجاء الدولار في البنك المركزي ليسجل اليوم 16.07 جنيه مصري للشراء في مقابل 16.17 جنيه مصري للبيع، بحسب اخر التحديثات الصادرة عنه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
 يشهد سعر الدولار في السوق السوداء حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية في ظل تراجعاته الحادة في البنوك حيث سجل الدولار في السوق السوداء 16.25 جنيه مصري للشراء في مقابل 16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك
اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك

 اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك المصرية

البنك

اسعار الشراء 

اسعار البيع 

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0850

16.1850

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.08

16.18

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫12

16.22

اسعار الدولار في بنك عودة

16.08

16.18

 

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