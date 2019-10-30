



حلاوة المولد النبوي "السمسمية العلف"





مقادير حلاوة المولد السمسمية العلف

0.5 كوب سمسم او محمص ذي ماتحبيه

1 (0.5 م ك) عسل نحل

1 (0.5 م ك) عسل إسود





طريقة تحضير حلاوة المولد السمسمية العلف

طاسة غير لاصقه ونضيف العسل يسخن ونضيف السمسم

نضع الخليط على ورق زبدة ونفردها بالنشابة بالشكل الدائرى او صينية غير لاصقه





حلاوة المولد السمسمية العلف وصفة آخرى

مقادير حلاوة المولد السمسمية العلف كوب سكر ناعم مش مطحون معلقة كبيره عسل نحل كوبيتين سمسم محمص

طريقة تحضير حلاوة المولد السمسمية العلف نضع السكر في طاسه على نار هاديه لحد ما يتكرمل. نطفي نضع معلقة العسل ونقلب بسرعه ونضع السمسم ونقلب كويس. نكون مجهزين صنيه مدهونه زيت ونحط الخليط ونفرده بسرعه وكويس ونقطع والخليط سخن ونسيبه يبرد بعدها.

ننشر لك عزيزتي ست البيت طريقة عمل حلاوة المولد النبوي "السمسمية العلف" في المنزل بوصفات مختلفة، وبتكاليف بسيطة، ويمكنك إعدادها لأفراد أسرتك وتناولها في يوم إجازة المولد النبوي الشريف، لكونها الحلوى المميزة التي يحرص المصريين على تناولها في المولد النبوي الشريف، حيث تحل إجازة المولد النبوي الشريف يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر 2019.