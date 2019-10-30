في حوار للفجر.. الأنبا باخوم: أحب البابا تواضروس جدا.. وهذه رؤيتنا لقانون الأحوال الشخصية

مجلس كنائس مصر وبيت العيلة يحتاجان للظهور قليلا





أحب البابا تواضروس جدا واحترم رغبته في الوحدة





الانبا ابراهيم اسحق يزور روما في نهاية اكتوبر





هذه رؤية الكاثوليكية لقانوني الأحوال الشخصية وبناء الكنائس





الكنيسة الكاثوليكية.. أشهر الكنائس عالميًا، وأحد أعمدة المسيحية في مصر، لها باع في خدمة المجتمع المصري، حاورت الفجر الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشأن ابرز القضايا ورؤية الكنيسة الكاثوليكية تجاهها، وجاء نص الحوار كالآتي:





فى البداية حدثنا عن الأنبا باخوم بدء من نشأته وحتى سيامته اسقفًا





ولدت عام 1974 بمحافظة القاهرة، وحصلت على بكالريوس كلية الهندسة شعبة الاتصالات بجامعة عين شمس عام 1996، وتعلقت بالكنيسة وبدأت دراسة الدعوة بسبب رحلات الشبيبة أو رحلات الحج، فيما يُسمى بيوم الشبيبة العالمي.





كما التحقت بالكلية الاكليريكية عام 1998، وحصلت على بكالريوس العلوم اللاهوتية 2004، وتمت سيامتى قسا في نفس العام، كما حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة، واتممت رسالتي في دولة السودان العربية الشقيقة لمدة عامًا، ورسالة أخرى في لبنان الشقيق استغرقت 6 أعوام.





شغلت منصب سكرتير غبطة البطريرك الكردينال الأنبا انطونيوس نجيب عام 2010، ثم تم تعييني وكيلًا بطريركيًا فى 2015، واخيرًا تمت سيامتى أسقفا والنائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية عام 2019.





ما عدد الكنائس الكاثوليكية ورعاياها فى مصر والخارج ؟





لم يتم حضر عدد الكنائس بشكل دقيق، الا اننا يمكن ان نقول ان هناك 250: 300 كنيسة قبطية كاثوليكية.

الا ان هناك كنائس اخرى تتبع الكنيسة القبطية الكاثوليكية في بلاد المهجر خصوصا كندا، موريال وتورنتو، وفى أمريكا لوس أنجلوس، نيويروك، جينفيال، وفي إستراليا ملبورن، سيدنى، كما يوجد كنائس اخرى في لبنان، الكويت، روما، فرنسا.





ما الظروف التاريخية لتأسيس الكنيسة القبطية الكاثوليكية؟





تأسست الكنيسة الكاثوليكية منذ القرون الأولى، مع وصول القديس مرقس رسول المسيح الى مصر، وتحول عدد كبير من المصريين من عبادة الاوثان الى المسيحية، وبناء عليه فالكنيسة الكاثوليكية في مصر تحت شعار "الكنيسة القبطية الكاثوليكية" اي كنيسة المصريين الكاثوليك.





وظلت الكنيسة في وحدة حتى القرن الخامس الميلادي، ومع اختلاف المجامع انقسم الامر بدء أول انقسام للكنيسة الكبرى الملكين تتبع الملك والكنيسة المحلية، فبدء مع الوقت إنشاء الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ولكن البذور واحده.





علمنا أن البابا تواضروس والبابا فرنسيس وقعا اتفاقية سعى لتوحيد المعمودية... الى اين وصل هذا السعى؟... وهل تقبلون معمودية الارثوذكس؟





الوثيقة التي وقع عليها الباباوين، صدرت بالفعل وتم نشرها، وهى وثيقة حوار وتعاون وتتحدث عن أهمية تكملة المسيرة بالاعتراف المشترك بالمعمودية، إلا أنه لا يوجد اي وثائق عن توحيد المعمودية الى الان.





ومن جهتنا فنحن نرحب بجميع المعموديات طالما تمت وفق الطقوس الصحيحة.





ما هو الدور الاجتماعى للكنيسة الكاثوليكية بمصر؟ وكم مستشفى وكم مدرسة تتبعهم؟





يتراوح عدد المستشفيات من 10 الى 15 تقريبا، بينما يصلي عدد المدارس الى 174 مدرسة.





يضاف الى ذلك ان الكنيسة الكاثوليكية حريصة دإيما بتواجدها الدائم وسط المجتمع، فى العمل الإجتماعى، لأن الكنيسة تؤمن بان محبة الله تظهر فى محبة القريب، مثل الوصية التى تقول"أحب الله وقريبك مثل نفسك"، فبتالى العمل الاجتماعى هو شىء أساسى فى الكنيسة الكاثوليكية، يوجد بالكنيسة الكاثوليكية ايضا مكتب "الدياكونية " للتنمية والتوعية تابع للايبارشية، حتى العمل الحرفى فى مشروع "وايضا اخلاق فى الجول" بالتنسيق مع هئية اسبانية تتدعى "الايداى المتحدة" وأيضا ومع مؤسسة ريال مدريد وفريق الكره، ويعد هذا المشروع اكثر من رائع، ويسعى لتعليم الأطفال، وحثهم على عدم التنمر والتوعية والحماية من التنمر وتعريف أولياء الأمور أهمية مفهوم التنمر، فبهذه الطرق تحرص الكنيسة الكاثوليكية دائما تقدم خدمتها للاقباط.





من الأقرب للكاثوليكية الأسقفية أم البروتستانتية.. ولما ؟





المجمع الفاتيكانى الثانى يتحدث عن الشركة الكامله فى الأسرار، فى الإيمان، فى السلطة الكنسية، فيوجد مع بعض الكنائس فى شركة فى الإيمان، والاسرار، والكتاب المقدس، ولا يصح ان نقول من الأقرب من الثانى.





كيف ترون دور مجلس كنائس مصر فى التقرب بين الطوائف، وما رايكم فى مسالة توجد الاعياد ؟





مجلس كنائس مصر يقوم بدور كبير جدا، وانا مازلت اقول أـنه مهم للتوعية، فهو يشتغل فى أرض الواقع، كما يوحد الروح، ومازلنا نشاهد من حين لاخر بعض الاشخاص يسعون لهدم إيمان الأخرين من خلال نشر منشورات غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





دور مجلس كنائيس مصر هنا أكتر للتوعية، لابد أن تصل فعلياته للقرى، للعشوائيات، للإنسان البسيط، للأماكن التي يصعب على السلطة الكنسية الكبيرة أن تصل لها، وهو بالفعل يقوم ببعض هذه الأعمال ولكن مازال نتطلب منه الأكثر والأكثر.





وبخصوص توحيد الأعياد فهي بالطبع فكرة رائعة، وهناك حاجة رعوية لها فعلى سبيل المثال،أغلبية المنازل فى الصعيد هي بيوت مشتركة بمعنى أن الزوج كاثوليكى والزوجة ارثوذكسية والعكس وهنا ستستفاد تلك البيوت من توحيد الاعياد.





علمنا أن هناك قساوسة كاثوليك متزوجين... ما الفرق بين المتبلتين والمتزوجين ؟





فى الكنيسة الكاثوليكية هناك رهبنة المكرسين وهم غير متزوجين تماما، وبالنسبة للاكليروس "الكهنة " فهناك نوعين فعلا، الاول هم متزوجين وياتي الامر في هيئة دعوات لشخص له عائلة مستقرة مر على زواجهم خمس سنوات أو اكتر ليقدم نفسه للكهنوت.





ويوجد ايضًا الكهنة "المتبلتين" وهم كهنة يكرسون حياتهم للعبادة وخدمة الكنيسة فقط، وهم الاغلب في الكنيسة الأتينية فى روما وايضا فى اوروبا، فلا يوجد كاهن متزوج.





ماذا عن دور الكنيسة الكاثوليكية فى بيت العائلة المصرية ؟





بيت العائلة مهم جدا، وهو صوت كل المصريين، ولكن من المهم أن تكون فعلياته ومبدراته اكثر ظهورا.





حدثنا عن قانون الاحوال الشخصية والى اين وقف ؟ وما هى أزمات الكاثوليكية فى القانون ؟





بدأت مسيرة قانون الأحوال الشخصية منذ 6 سنوات، واتحدث عن قانون يتدخل فى العلاقات الشخصية بين الزوج والزوجة، فى هذا السر المقدس "سر الزواج"، فى تنوع فى مفاهيم الكنيسة الارذوثكسية والبرستانت والكاثوليك.





بمعنى، ما مفهوم الانفصال بالكنيسة الكاثوليكية؟، البطلان، تفسيح، تعبيرات كلها قانونية، اذا أطالب بتحضير القضاة لدورات يتعرفون فيها على المصطلحات المسيحية، فعند دراسة القانون الدولى لابد أولا من دراسة تاريخ الدولة، للتوعية.





الكنيسة الكاثوليكية تعيد الدراسة وتعمل لكى تكون أكثر منها قانونيا، ولاهوتيا قابله للتفسير، فى هذا التوقيت لانعتبره أزمة للكنيسة بل نعتبره فرصة لكى نحضر أشخاص لهذا القانون لتوعية الشعب بيه، كما أطالب بالتوعية قبل اصدار القانون، ففى الكنيسة الكاثوليكية الانفصال يكون انفصال جسدى ويبقى الرباط الروحى كما هو.





ويوجد بند من أسباب البطلان العجز التام المسبق، وعجز نسبى، بنود كتير جدا، والقاضى المصرى أخذ مصطلحات معينه فى القانون، خلفيته الشريعة او القانون الفرنسى، مهم جدا حاليا عند أصدار قانون أحوال شخصية دراسة القبطيات.





لابد ان تدرس فى جامعة الحقوق، ونحن في احتياج لرفع المستوى الفكرى، الكنيسة الكاثوليكية فى مصر والخارج تتبادل القانون مع باقى الكنائيس الاخرى ويعملون بطريقة منهجية، وأنا أرفض تماما إن الكنيسة الكاثوليكية معطله بالعكس الكنيسة بتشتغل على قدم وساق.





هل الكاثوليكية راضية عن قانون بناء الكنائس الموحد ؟





قانون بناء الكانئس يقنن طريقة بناء الكنائس، والترخيص، ولكن يوجد بعض الصعوبات فى المحليات الصغيرة.

يوجد فى مصر فكر رئاسى عالى فكر متسامى يدعو للوحده وياخذ خطواط جاده، ويكفى أن نشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل عيد يشارك الاقباط إفتتاح الكنيسة فى العاصمة الأدارية، وتخصيص أراضى لباقى الطوائف، وان نرى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق مع قداسة البابا تواضروس الثانى، فى افتتاح جامع الفتاح العليم.





كيف ترون حال الاقباط فى عهد السيسى ؟





الاقباط فى مصر لا يعدون قطاع، مصر دولة منذ القرن الاول دوله قبطية وفى القرن السادس والسابع اصبحت دولةإسلامية، بمعنى أن مصر شبة الجسد بتحمل رئتين رئة قبطية ورئة إسلامية، حقيقى من الممكن الإنسان أن يعيش برئه وحده لكن بيكون مريض، ومصر ليست مريضة، مصر سويا صحية عندما تتنفس برئتيها الاثنين القبطية والاسلامية.





وان الاقباط نسيج واحد فى الشعب المصرى. وهم فى وضع أفضل حاليا، فى تقنين الكنائيس، وقانون بناء الكائس، فى اقباط فى مجلس الشعب فى الوزارة، آمل ان فى يوم نقول المصرين وليس قبطى، ومصر ليست دولة طائفية.





ماهى علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالارثوذكسية... وما هى علاقتكم بالبابا تواضروس الثانى ؟





قداسة البابا تواضروس الثانى له كل المحبة والإحترام، وانا شخصيا أحب رغبته العميقة فى أن نكون كلنا شخص وأحد ونلغى الأختلافا، ككنيسة كاثوليكية الانبا ابراهيم اسحق شخصية منفتحة يحب البابا تواضروس، وبالنسبة للعلاقات علاقات محبة فى المناسبات أو غيرها فى تواصل مستمر.





ماهو الهيكل الادارى والتنظيمى للكنيسة الكاثوليكية بمصر والعالم ؟





الهيكل الادارى بالعالم قداسة البابا فرنسيس، وبعده سنودس الأساقفه والكرادله المساعدين، بعد ذلك الكنائس على رأسها البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، يساعده سنودس الأباء المطارنة والأساقفة، متقسمين إلى إيبارشيات فى مصر، ويوجدفى مصر 7 إيبارشيات قبطية كاثوليكية، إيبارشية القاهرة والدلتا والإسكندرية، وأنا النائب البطريركى فيها، وإيبارشيات المنيا،أسيوط، سوهاج، طيبه والأقصر واسوان، الجيزة، الإسماعلية، كل إيبارشية لها مطران، ومع المطران مجمع كهنة.