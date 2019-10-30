مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"

ثقافة العيب وأشهر الآثار الإسلامية في حلقة الليلة

تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام التاسعة، حلقة جديدة من برنامج "يسعد مساكم" تقديم ياسمين العشري وسامح ترك، وتلقي الحلقة الضوء على أسرار أهم الآثار الإسلامية في مصر، والكثير من المعلومات التي تعرض عنها لأول مرة مع الباحث يوسف أسامة.

كما تستضيف الحلقة د. عنتر سليمان في فقرة خاصة عن "ثقافة العيب" وتأثيرها على حياتنا الاجتماعية.

من ناحية أخرى تقوم القناة غدا الخميس في نفس الموعد بعرض حلقة جديدة من البرنامج تقديم رباب السواح ومحمد محفوظ، حيث تستضيف الحلقة الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، للحديث عن أهم محطات حياتها وأسرار مشوارها الفني والكثير من المفاجآت التي يعرفها الجمهور لأول مرة.

كما يقوم البرنامج في فقرة أخرى باستضافة المخرج الكبير، هاني إسماعيل، للحديث عن أشهر أعماله التليفزيونية ومنها "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" و"أوراق التوت"، بالإضافة إلى رؤيته الخاصة للنهوض بالدراما العربية.