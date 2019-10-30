Advertisements
Advertisements
Advertisements

مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:14 م
Advertisements
مديحة حمدي
مديحة حمدي
الفجر الفني
Advertisements

 

ثقافة العيب وأشهر الآثار الإسلامية في حلقة الليلة

 

تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام التاسعة، حلقة جديدة من برنامج "يسعد مساكم" تقديم ياسمين العشري وسامح ترك، وتلقي الحلقة الضوء على أسرار أهم الآثار الإسلامية في مصر، والكثير من المعلومات التي تعرض عنها لأول مرة مع الباحث يوسف أسامة.

 

كما تستضيف الحلقة د. عنتر سليمان في فقرة خاصة عن "ثقافة العيب" وتأثيرها على حياتنا الاجتماعية.

 

من ناحية أخرى تقوم القناة غدا الخميس في نفس الموعد بعرض حلقة جديدة من البرنامج تقديم رباب السواح ومحمد محفوظ، حيث تستضيف الحلقة الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، للحديث عن أهم محطات حياتها وأسرار مشوارها الفني والكثير من المفاجآت التي يعرفها الجمهور لأول مرة.

 

كما يقوم البرنامج في فقرة أخرى باستضافة المخرج الكبير، هاني إسماعيل، للحديث عن أشهر أعماله التليفزيونية ومنها "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" و"أوراق التوت"، بالإضافة إلى رؤيته الخاصة للنهوض بالدراما العربية.

مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
مديحة حمدي وهاني إسماعيل ضيفا "يسعد مساكم" على قناة "اقرأ"
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يشكو برنامج الزمالك اليوم وخالد الغندور

منذ أقل من ساعتين

بما اشتهر أبو بكر البغدادي في القرية التي كان يختبئ فيها

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 5 ساعات

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يصفع ريال مدريد في مواهبه

منذ 40 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status