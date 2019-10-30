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وزير الرياضة يصرف مليونا و142 ألف جنيه لاتحادات السباحة والخماسي الحديث

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:14 م
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أشرف صبحي
أشرف صبحي
آية حمروشي
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وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ مليون 142 ألف جنيه لاتحادات السباحة والخماسي الحديث مكأفاة التتويج بميداليات في البطولات المختلفة 

وجاءت موافقة وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 786 ألف جنية لاتحاد الخماسي الحديث منها مبلغ 482.812 ألف جنيه مكأفأة تكريم المنتخب القومي تحت 17، 19 سنة على 5 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية ببطولة العالم للخماسي للشباب والتي أقيمت ببلغاريا خلال الفترة من 17 إلى 25 يوليو الماضي، ومبلغ 304.687 ألف جنيه مكأفاة تكريم لحصول المنتخب الوطني للخماسي على 2 ميدالية ذهبية، و2 ميدالية فضية ببطولة العالم للناشئية والتي أقيمت ببولندا خلال الفترة من 5إلى 14 يوليو الماضي.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على صرف 356 ألف جنيه مكافأة للإتحاد المصري للسباحة منها 239 ألف جنية مكأفأة المنتخب القومي لناشئي السباحة بالزعانف لحصولة على 2 ميدالية برونزية وعدد من المراكز المتقدمة ببطولة العالم للسباحة القصيرة والسباحة القصيرة والتي أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي بشرم الشيخ بمشاركة 340 سباح يمثلون 29 دولة، بالاضافة إلى مبلغ 117 ألف جنية للمنتخب القومي للسباحة القصيرة لحصوله على 27 ميدالية ذهبية، 14 ميدالية فضية، 3 برونزية بالبطولة الأفريقية للسباحة القصير والمفتوحة التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر بالجزائر.

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الكلمات المفتاحية

الخماسي الحديث الجمباز اشرف صبحي

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