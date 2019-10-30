وزير الرياضة يصرف مليونا و142 ألف جنيه لاتحادات السباحة والخماسي الحديث

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ مليون 142 ألف جنيه لاتحادات السباحة والخماسي الحديث مكأفاة التتويج بميداليات في البطولات المختلفة

وجاءت موافقة وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 786 ألف جنية لاتحاد الخماسي الحديث منها مبلغ 482.812 ألف جنيه مكأفأة تكريم المنتخب القومي تحت 17، 19 سنة على 5 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية ببطولة العالم للخماسي للشباب والتي أقيمت ببلغاريا خلال الفترة من 17 إلى 25 يوليو الماضي، ومبلغ 304.687 ألف جنيه مكأفاة تكريم لحصول المنتخب الوطني للخماسي على 2 ميدالية ذهبية، و2 ميدالية فضية ببطولة العالم للناشئية والتي أقيمت ببولندا خلال الفترة من 5إلى 14 يوليو الماضي.



