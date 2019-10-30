قائمة المرشحين لجائزة جلوب سوكر

تواجد المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.



صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر



وأعلنت الصفحة الرسمية للجائزة عن الأسماء السبعة والمرشحة لنيل الجائزة، حيث تواجد محمد صلاح على رأس المرشحين، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتينى ليونيل ميسى، والبرتغالى برناردو سيلفا، بالإضافة إلى زملائه في ليفربول الهولندي فيرجل فان دايك، والسنغالي ساديو مانى، والبرازيلي أليسون بيكر حارس الفريق.



موعد جائزة جلوب سوكر



ومن المقرر أن تستضيف مدينة دبي الرياضية، حدث حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، يوم 29 ديسمبر المقبل، بمشاركة النجوم السبعة وسط العديد من الشخصيات والنجوم الرياضية حول مختلف بلاد العالم.



مدرب ليفربول يكشف حجم إصابة صلاح



كشف الهولندي بيبين ليندرز المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن آخر تطورات إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وذلك بعد شكواه مرة أخرى من تجدد آلام الكاحل في أعقاب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



واشتكى محمد صلاح من تجدد آلام الكاحل في مباراة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي مما دفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق إلى تغييره في الوقت الأخير من المباراة.



وقال ليندرز في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة آرسنال في دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة:"صلاح بحالة جيدة، قرب نهاية المباراة، يكون الأمر أكثر إزعاجًا لأن الكاحل يصبح أكثر تعبًا ويشعر به أكثر قليلاً وكان علينا استبداله لكنه بخير، إنه جيد".



وعن الإصابات الأخرى في الفريق، قال ليندرز:"لن يعود شاكيري إلا بعد التوقف الدولي، نريد أن نمنحه الوقت، الإصابة في ربلة الساق تكون دائمًا الخطورة أكبر خاصة مع التعجل في العودة للمشاركة".



وأضاف:"لا تزال ركبة جويل ماتيب مزعجة، نحتاج إلى إعطائه الوقت الكافي للتعافي، لا أعرف الوقت الذي سيحتاج إليه بالضبط ولكنه سيحتاج حقًا إلى وقت للشفاء".



واختتم ليندرز تصريحاته قائلاً:"جميع الآخرين لائقون ومتعطشون للعب والمشاركة في المباريات".





وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه بالأمس في مقر النادي ميلوود استعدادا لمواجهة آرسنال غدًا ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية رغم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ليفربول امام توتنهام في مباراة الأحد الماضي وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليج).



وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية ان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي تدرب بشكل طبيعي اليوم الاثنين مع الفريق رغم خروجه مصابا أمام توتنهام لتقل المخاوف حول إصابته وأضافت الشبكة العالمية ان اللاعب الدولي الكميروني جويل ماتيب أيضًا كان حاضرًا في الحصة التدريبية صباح اليوم لكنه تدرب بعيدًا عن المجموعة حيث يواصل التعافي من إصابته في الركبة للعودة للمشاركة مرة أخرى.