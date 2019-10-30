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إدوارد معلقًا على صورته مع داليا مصطفى ..."مع القمر"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:06 م
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إدوراد وداليا مصطفى
إدوراد وداليا مصطفى
هبة أحمد
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يحرص الفنان إدوارد على مشاركة محبيه صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

حيث نشر صورة جديدة له، ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنان داليا مصطفى، وذلك من كواليس تصوير مسلسل "حواديت الشانزليه".

وعلق على الصورة قائلا: "مع القمر داليا مصطفى"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيهم.

ومن جانبها حرصت الفنانة داليا مصطفى، على التعليق على الصورة قائلة: "حبيبى السكر المشجع الدائم ليا ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك".

مشاركتهم في حواديت الشانزليه

يشار أن إدوارد وداليا مصطفى يتعاونان معًا في مسلسل" حواديت الشانزلزيه" ، والمسلسل بطولة كلًا من: إنجى المقدم، مى سليم، هاجر الشرنوبى، إدوارد، إياد نصار، أماني كمال، فريدة سيف النصر،  والمسلسل من إخراج مرقس عادل، إنتاج تامر مرسي، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القادمة.

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مع القمر @daliamostafaac

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وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخميسنات، ويحاول إبراز جمال مصر في تلك الفترة، وينتمي للدراما المطولة ذات ال45 حلقة.


يذكر أن إدوارد تم تكريمه مؤخرا من قبل إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في دورته السابعة كأفضل ممثل، وذلك عن دوره بــ مسلسل "ولد الغلابة "، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح،بطولة أحمد السقا، انجى المقدم، سلوى عثمان، محمد ممدوح، كريم عفيفى، مى عمر، سلوى عثمان، هبة مجدى، هادى الجيار.

ويشار أن إدوارد خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلي" ولدالغلابة"، "حكايتي"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.


يشار أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرا فى مسلسل "قمر هادى" والمسلسل تم عرضه فى الماراثون الرمضانى الماضى، وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا.
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الكلمات المفتاحية

مسلسل حواديت الشانزلزيه داليا مصطفى حواديت الشانزلزيه إدوارد

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