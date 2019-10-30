Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة .."السويدي إليكتريك" توقع عقداً بـ 365 مليون جنيه لتنفيذ أعمال بالعاصمة الأدارية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:19 م
Advertisements
السويدي اليكتريك
السويدي اليكتريك
نيفين سمير
Advertisements
أخبار البورصة المصرية 

وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات التابعة للسويدي إلكتريك، عقداً لتنفيذ أعمال للمجتمعات العمرانية بقيمة 365 مليون جنيه.

وأوضحت شركة السويدي في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن العقد يتضمن تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للربط بين المحطات بالعاصمة الإدارية مضيفة بأن  تنفيذ المشروع  سوف يستغرق  12 شهراً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.

ووقعت السويدي إلكتريك اتفاقاً مع شركة تویوتا تسوشو، حول التطوير المشترك لتصميم وبناء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتوفولطیة بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما.

يذكر أن  شركة السويدي للمحولات التابعة لشركة السويدي إلكتريك، قد قامت بوقيع عقدين لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبلغ قيمة العقدين نحو 433 مليون جنيه.

ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية نحو 2.1 مليار جنيه ، القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه .

وتمتلك السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع  نسبة 99.97% في السويدي إليكتريك .

وأدرجت شركة سويدي اليكتريك البورصة المصرية  في مايو عام  2006، حيث تعمل الشركة في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على المكونات الكهربائية والمعدات. لديها شركات تعمل عبر شمال أفريقيا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا ،  وقد تم تأسيسها في يونيو 2005.


وحققت شركة السويدي اليكتريك  أرباحاً بلغت 1.95 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت تكاليف الإيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 14.05 بالمائة، لتصل إلى 9.413 مليار جنيه، مقابل 8.254 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوي الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 58.5 بالمائة، لتصل إلى 17.61 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 42.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 5.11 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 6.48 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 42.49 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 42.9 مليار جنيه في 2017.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الأسهم فى البورصة المصرية

أخبار تهمك

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ 41 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 22 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 3 ساعات

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم

منذ ساعة و 16 دقيقة

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

12:52 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status