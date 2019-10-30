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أخبار البورصة .."السويدي إليكتريك" توقع عقداً بـ 365 مليون جنيه لتنفيذ أعمال بالعاصمة الأدارية
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:19 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات التابعة للسويدي إلكتريك، عقداً لتنفيذ أعمال للمجتمعات العمرانية بقيمة 365 مليون جنيه.
وأوضحت شركة السويدي في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن العقد يتضمن تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للربط بين المحطات بالعاصمة الإدارية مضيفة بأن تنفيذ المشروع سوف يستغرق 12 شهراً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.
ووقعت السويدي إلكتريك اتفاقاً مع شركة تویوتا تسوشو، حول التطوير المشترك لتصميم وبناء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتوفولطیة بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما.
يذكر أن شركة السويدي للمحولات التابعة لشركة السويدي إلكتريك، قد قامت بوقيع عقدين لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبلغ قيمة العقدين نحو 433 مليون جنيه.
ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية نحو 2.1 مليار جنيه ، القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه .
وتمتلك السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع نسبة 99.97% في السويدي إليكتريك .
وأدرجت شركة سويدي اليكتريك البورصة المصرية في مايو عام 2006، حيث تعمل الشركة في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على المكونات الكهربائية والمعدات. لديها شركات تعمل عبر شمال أفريقيا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا ، وقد تم تأسيسها في يونيو 2005.
وحققت شركة السويدي اليكتريك أرباحاً بلغت 1.95 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وارتفعت تكاليف الإيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 14.05 بالمائة، لتصل إلى 9.413 مليار جنيه، مقابل 8.254 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.
وعلى مستوي الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 58.5 بالمائة، لتصل إلى 17.61 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 42.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 5.11 مليار جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 6.48 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وحققت الشركة إيرادات بلغت 42.49 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 42.9 مليار جنيه في 2017.
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