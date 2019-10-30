أخبار البورصة .."السويدي إليكتريك" توقع عقداً بـ 365 مليون جنيه لتنفيذ أعمال بالعاصمة الأدارية

أخبار البورصة المصرية





وقعت شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات التابعة للسويدي إلكتريك، عقداً لتنفيذ أعمال للمجتمعات العمرانية بقيمة 365 مليون جنيه.





وأوضحت شركة السويدي في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن العقد يتضمن تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للربط بين المحطات بالعاصمة الإدارية مضيفة بأن تنفيذ المشروع سوف يستغرق 12 شهراً من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.





ووقعت السويدي إلكتريك اتفاقاً مع شركة تویوتا تسوشو، حول التطوير المشترك لتصميم وبناء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتوفولطیة بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما.





يذكر أن شركة السويدي للمحولات التابعة لشركة السويدي إلكتريك، قد قامت بوقيع عقدين لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبلغ قيمة العقدين نحو 433 مليون جنيه.





ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية نحو 2.1 مليار جنيه ، القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه .





وتمتلك السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع نسبة 99.97% في السويدي إليكتريك .





وأدرجت شركة سويدي اليكتريك البورصة المصرية في مايو عام 2006، حيث تعمل الشركة في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على المكونات الكهربائية والمعدات. لديها شركات تعمل عبر شمال أفريقيا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا ، وقد تم تأسيسها في يونيو 2005.







