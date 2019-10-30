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جوزيه مورينيو يستعد لدريب أرسنال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:58 م
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مورينيو
مورينيو
علي نبوي
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رحب البرتغالي جوزيه مورينيو بتدريب فريق أرسنال الإنجليزي في حالة قرر النادي اللندني رحيل مدربه الإسباني أوناي إيمري.


وكشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الأربعاء عن أن مورينيو رفض عدة عروض للعودة للتدريب رغبة منه في تدريب إحدى فرق الدوري الإنجليزي "البريميرليج.


ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن المدرب البرتغالي جاهز لخلافة أوناي إيمري في تدريب "المدفعجية" في حال رحيله.


ويقدم أرسنال نتائج متواضعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 16 نقطة جمعهم من 10 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الخسارة في مباراتين.


وكانت جماهير أرسنال قد انتقدت بشدة المدرب الإسباني أوناي إيمري في الفترة الأخيرة وطالبته بالرحيل عن النادي في ظل النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم.
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الكلمات المفتاحية

جوزيه مورينيو الدوري الانجليزي ارسنال اخبار الرياضة

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