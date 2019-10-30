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هكذا وصف راغب علامة الثورة في لبنان

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:21 م
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راغب علامة
راغب علامة
رشا عادل
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نشر المطرب راغب علامة، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة جديدة يعبر من خلالها عن تأيده للثورة في لبنان.


وقال راغب علامة: "17 أكتوبر، ثورة مجيدة الشعب ثار علي من أعطاهم وكالته وغدروا به الشعب اليوم سيلعب دون المراقب لأن مجلس النواب لم يلعب أي دور رقابي الا لحماية نفسه لا لحماية حقوق المواطن وماله ومستقبله وتخفيف الضرائب والجمارك والرسوم وذلك المواطنين علي أبواب الوزارت والمدارس والمستشفيات".


تفاعل الجمهور مع التغريدة


لاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور راغب، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"هيدا حكي شو حلو ياسوبر ستار بتحكي واقعنا الحقيقي الله يبارك ويحميك من كل شر ويحمي حبيبنا لبنان" وأضاف أخر "الله ينصركم ويحمي لبنان"،وفي السياق ذاته تابع متابع آخر قائلًا:"ماراح تتسمي ثورة غير لتتحقق الأهداف وكل مطالب وحقوق الشعب وإستقالة الحكومة طلب من المطالب ولايجب الوقوف عنده أو ما بتنعد ثورة لأن الهدف كلن يعني كلن.


برنامج the voice


بالاضافة راغب، يشارك في برنامج "the voice"كعضو لجنة تحكيم مع حماقي ،احلام، سميرة سعيد، والذي يعرض كل سبت علي شاشة mbc مصر.


أخر أعمال راغب علامة


يذكر أن أخر أعمال راغب، أغنية"اللي باعنا"الذي طرحها علي طريقة الفيديو الكليب من كلمات محمود البوقا، إلحان محمود خيامي.


كلمات الأغنية


اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يالا يودعنا

بالسلامة و القلب ناسيه بالسلامة والقلب ناسيه

واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا

الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه

اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يالا يودعنا

بالسلامة و القلب ناسيه بالسلامة والقلب ناسيه

واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا

الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه

من امتة بيفرقلنا مين راح ومين استنى

اللي يحبنا يكسب ودنا و يضحي عشانا

مبسوطة على كده ميت فل ورضا ومش عاجبه يسيبنا

هو اللي اختار بايديه النار و خرج من الجنة

اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يالا يودعنا

بالسلامة و القلب ناسيه بالسلامة والقلب ناسيه

اللي غايب مالوهش نايب راح حبيب ييجي غيره حبايب

عمرنا ما هنسال فيه عمرنا ما حانسأل فيه

واللي يخرج برة حياتنا عادي بنشيله من حسباتنا

مش حنتحايل عليه مش هانتحايل عليه

اللي غايب مالوهش نايب راح حبيب ييجي غيره حبايب

عمرنا ما هنسال فيه عمرنا ما حانسأل فيه

من إمتة بيفرقلنا مين راح ومين استنى

اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشانا

مبسوط على كدة 100 فل ورضا و مش عاجبه يسيبنا

هو اللي إختار بإيديه النار وخرج م الجنة

واللي مبيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا

خد معاه الشر و راح خد معاه الشر وراح

مش حنتعب روحنا عشانه 1000 مين يتمنوا مكانه

هو كده ريح وارتاح هو كده ريح و ارتاح

واللي مابيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا

خد معاه الشر و راح خد معاه الشر

من امتة بيفرق لنا مين راح ومين استنى

اللي يحبنا يكسب ودنا و يضحي عشانا

مبسوطة على كده ميت فل ورضا ومش عاجبه يسيبنا

هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة

اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يالا يودعنا

بالسلامة و القلب ناسيه بالسلامة و القلب نسيه .

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