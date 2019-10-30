هكذا وصف راغب علامة الثورة في لبنان

نشر المطرب راغب علامة، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة جديدة يعبر من خلالها عن تأيده للثورة في لبنان.





وقال راغب علامة: "17 أكتوبر، ثورة مجيدة الشعب ثار علي من أعطاهم وكالته وغدروا به الشعب اليوم سيلعب دون المراقب لأن مجلس النواب لم يلعب أي دور رقابي الا لحماية نفسه لا لحماية حقوق المواطن وماله ومستقبله وتخفيف الضرائب والجمارك والرسوم وذلك المواطنين علي أبواب الوزارت والمدارس والمستشفيات".



