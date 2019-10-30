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اسعار الفراخ البيضا اليوم الأربعاء 30-10-2019.. استقرار اسعار الكتاكيت في الأسواق
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:58 م
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أسعار الفراخ البيضا اليوم
واصلت أسعار الفراخ البيضا اليوم الأربعاء 30-10-2019 استقرارها في الأسواق المحلية وذلك بعدما تراجعت بشكل كبير في الاسواق خلال تعاملات الفترة الماضية مما تسبب في حالة من الاقبال الكبير على لحوم الدواجن في الأسواق حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى نحو 18 جنيهًا في بعض المناطق وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم على النحو التالي:
سعر الفراخ البيضا اليوم في الاسواق المحلية
سجل سعر الفراخ البيضا اليوم في الاسواق نحو19 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 21-24 جنيها فيما سجل سعر الدواجن البلدى نحو 30 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 35-36، فيما سجلت اسعار البط اليوم في الاسواق نحو 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط، فيما سجل سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد، بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.00 إلى 3.50 جنيه.
اسعار الفراخ البيضا اليوم
اسعار الارانب والحمام في الاسواق
سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 44 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 27 للأوراك، بينما سجل سعر كيلو البانيه 60 جنيها، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 32.5 جنيها.
اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-10-2019
|النوع
|الكمية
|السعر في المزارع
|لحم أبيض
|كيلو
|19
|الأمهات
|كيلو
|20
|لحم ساسو
|كيلو
|27
|لحم بلدي
|كيلو
|35
|لحم رومي برونزي
|كيلو
|52
|لحم رومي أبيض
|كيلو
|48
|لحم بط مسكوفي
|كيلو
|37
|لحم البط مولار
|كيلو
|26
|بيض أبيض
|كرتونه
|32.5
|بيض أحمر
|كرتونه
|33
|بيض بلدي
|كرتونه
|41.75
|كتكوت أبيض
|عمر يوم
|من 5.75 إلى 8 جنيه
|كتكوت أحمر (ساسو)
|عمر يوم
|من 4.5 إلى 4.75 جنيه
|كتكوت بلدي
|عمر يوم
|2.25 إلى 2.5
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