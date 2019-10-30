اسعار الفراخ البيضا اليوم الأربعاء 30-10-2019.. استقرار اسعار الكتاكيت في الأسواق

اسعار الارانب والحمام في الاسواق

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 44 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 27 للأوراك، بينما سجل سعر كيلو البانيه 60 جنيها، فيما

سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 32.5 جنيها.