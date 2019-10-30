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مجدي عقوب عن تكريمه بمهرجان الأفروصيني: "الطب رسالة سامية.. واخترت أسوان لأنها أغلى بقعة بمصر"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:13 م
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مهرجان الأفروصيني
مهرجان الأفروصيني
سعد نبيل
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كرم منذ قليل مهرجان الأفروصيني برئاسة الدكتورة سهير عبدالقادر، جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك داخل موسسة مجدي يعقوب، الكائنة بمحافظة أسوان، بحضور الفرق المشاركة من دولة الصين، ومجموعة من القائمين على تنظيم المهرجان، ونجوم الفن على راسهم الفنان محمود قابيل، وعضو فرقة بلاك تيما النوبي امير صلاح الدين.


ومن جانبه عبر "يعقوب" عن سعادته البالغه لتكريمه من المهرجان في دورته الرابعه، لافتا إلى أن الطب رسالة سامية، وأنه اختار أسوان تحديدا لانها بقعه غالية من أرض مصر وتميزها بالهدوء يساعده على التقدم في مجال جراحة القلب، وأن من هذا المكان لديه القدرة على أن يقدم خدماته لجميع البشر سواء من مصر أو الخارج.


وتضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".


بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.


ومن المقرر أن يكرم فريق "بلاك تيما"، الذي يعد أحد الفرق الذي ساهمت في إعادة إحياء الفن النوبي بأشكال تناسب الجيل الحالي، وهي فرقة مصرية تأسست في عـام 2004 تميزت بالتنوع في الموسـيقى وأسلوبها، وآخر ألبوم لها "لون الكاكاو".


يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.



مجدي عقوب عن تكريمه بمهرجان الأفروصيني: "الطب رسالة سامية.. واخترت أسوان لأنها أغلى بقعة بمصر"
مجدي عقوب عن تكريمه بمهرجان الأفروصيني: "الطب رسالة سامية.. واخترت أسوان لأنها أغلى بقعة بمصر"
مجدي عقوب عن تكريمه بمهرجان الأفروصيني: "الطب رسالة سامية.. واخترت أسوان لأنها أغلى بقعة بمصر"
مجدي عقوب عن تكريمه بمهرجان الأفروصيني: "الطب رسالة سامية.. واخترت أسوان لأنها أغلى بقعة بمصر"
مجدي عقوب عن تكريمه بمهرجان الأفروصيني: "الطب رسالة سامية.. واخترت أسوان لأنها أغلى بقعة بمصر"
مجدي عقوب عن تكريمه بمهرجان الأفروصيني: "الطب رسالة سامية.. واخترت أسوان لأنها أغلى بقعة بمصر"
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