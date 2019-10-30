Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل أطول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين.. استمر ١٤ ساعة متواصلة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:11 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
استمر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين ١٤ ساعة متواصلة، حيث بدأ فى الرابعة من عصر أمس، الثلاثاء، حتى التاسعة من صباح اليوم، الأربعاء، وناقش عدة ملفات هامة.

واتخذ المجلس عدة قرارات فى ملفات مختلفة، وسيتم الإعلان عنها فى بيان رسمي اليوم عقب الانتهاء من كتابتها.

واستعرض نقيب الصحفيين الخطاب المرسل من مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الذى تضمن الاعتراف بعضويات الزملاء بالنادي.

وتضمن جدول الأعمال؛ مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة، وملف الإسكان، وشئون القيد، واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة، والروابط، كما يناقش الاجتماع مستجدات أزمة جريدة التحرير وشئون المبنى، وشئون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.

واستعرضت اللجان المختلفة بالنقابة أنشطتها بالإضافة لخطتها خلال الفترة القادمة، ووافق المجلس على قروض حسنة للزملاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر اعتماد لجنة المشتغلين أزمة مرتضى منصور مع الصحفيين أزمة جريدة التحرير

أخبار تهمك

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ أقل من ساعتين

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم

منذ ساعة و 15 دقيقة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ 40 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

7 ملفات هامة على طاولة اجتماع مجلس "الصحفيين" غدًا

بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لمناقشة 7 ملفات مهمة

الأحد.. 'الصحفيين' تستكمل تشكيل هيئة المكتب

اليوم.. 'الصحفيين' تستكمل تشكيل هيئة المكتب

بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لتشكيل هيئة المكتب

'الزناتي' يرفض صلح نقيب الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

12:52 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status