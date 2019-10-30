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مواعيد مباريات كأس كاراباو اليوم والقنوات الناقلة لها .. ليفربول ضد أرسنال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:58 م
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ليفربول
ليفربول
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات كأس كاراباو، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 30-10-2019، ويأتي أبرزها مباراتي ليفربول ضد أرسنال، وتشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو"، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم في البطولة والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات كأس كاراباو والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "دور الـ16"

ليفربول ضد أرسنال، عندما يستضيف ملعب "أنفيلد" القمة المرتقبة بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وضيفه الجانرز، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف بتوقيت تونس، والسابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق علي محمد علي.

أستون فيلا ضد وولفرهامبتون، عندما يحل وولفرهامبتون ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، عندما يستضيف البلوز نظيره اليونايتد على ملعب "ستافورد بريدج"، في تمام العاشرة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر وخمسة دقائق منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عصام الشوالي.
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مواعيد مباريات كأس كاراباو مانشستر يونايتد ليفربول ضد آرسنال كأس كاراباو

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