عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

استخرج سمير عدلي المدير الإداري لنادي الأهلي تأشيرة سفر لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، من أجل السفر إلى الإمارات.

ويتواجد مؤمن زكريا مع بعثة الأهلي في الإمارات في إطار معسكر الفريق خلال فترة توقف مباريات الدوري المصري.

ويرغب الأهلي في دعم مؤمن زكريا نفسيًا في تواجده بين زملائه خلال معسكر الإمارات لحين الانتهاء تماما من برنامجه العلاجى الذي يخضع له حاليا تمهيدا لقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.