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اسعار حلاوة المولد النبوي 2019/1441 في محل ايتوال Etoile.. أغلى علبة بـ 900 جنيه
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:43 م
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يستعد المواطنين لاستقبال المولد النبوي الشريف، حيث تحل هذه المناسبة الجليلة يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 و12 ربيع الأول 1441 المقبل، بحسب ما أعلنت دار الإقتاء المصرية، وبدأت المحلات في إنتاج وعرض حلاوة المولد اللذيذة بأشكالها المختلفة، وفيما يلي نستعرض عليكم اسعار حلاوة المولد النبوي 2019/1441 في محل ايتوال Etoile.
اسعار حلاوة المولد في محل ايتوال Etoile
اسعار علب حلاوة المولد في محل إيتوال Etoile
سعر علبة حلاوة المولد بريميوم 86 قطعة بـ 900 جنيه
سعر علبة حلاوة المولد ايتوال الهرم الرابع 85 قطعة يـ 800 جنيه
سعر علبة حلاوة المولد ايتوال تريبل "إسبشيل" 84 قطعة يـ 700 جنيه
سعر علبة حلاوة المولد كنوز إيتوال 120 قطعة بـ 450 جنيهًا
سعر علبة حلاوة المولد تورتة المولج 40 قطعة بـ 480 جنيهًا
سعر علبة حلاوة المولد إيتوال دبل "إسبشيل" 65 قطعة بـ 550 جنيهًا
سعر كيس حلاوة المولد كنوز إيتوال 26 قطعة بـ 80 جنيهًا
اسعار قطع حلاوة المولد في محل إيتوال Etoile
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