اسعار حلاوة المولد النبوي 2019/1441 في محل ايتوال Etoile.. أغلى علبة بـ 900 جنيه

يستعد المواطنين لاستقبال المولد النبوي الشريف، حيث تحل هذه المناسبة الجليلة يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 و12 ربيع الأول 1441 المقبل، بحسب ما أعلنت دار الإقتاء المصرية، وبدأت المحلات في إنتاج وعرض حلاوة المولد اللذيذة بأشكالها المختلفة، وفيما يلي نستعرض عليكم اسعار حلاوة المولد النبوي 2019/1441 في محل ايتوال Etoile .





اسعار حلاوة المولد في محل ايتوال Etoile









اسعار علب حلاوة المولد في محل إيتوال Etoile



