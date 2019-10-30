إيقاف تعدٍ على مسقى مياه بمركز أبوقرقاص بالمنيا





أوقفت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا إنشاء عدايه في مسقى مياه بمركز أبوقرقاص، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لتحقيق الانضباط بالشارع والوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين الصادرة من قبل الحكومة والتي تحفظ حق المواطن.قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز إن قرار الإيقاف جاء خلال جولة ميدانية داخل مدينة ابوقرقاص للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومتابعة نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات البناء المخالف، مشيرا الى أنه تم إيقاف حالة التعدى على مسقى المياه الخاص برى الأراضي الزراعية بعد قيام مواطن ببناء عداية بالطوب الحجري والمواسير مما يعيق مجرى المياه التي تروى الأرض الزراعية.وأضاف رئيس المركز انه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالف، كما أعطى توجيهاته للإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي وهندسة الري بالمرور الدائم على الترع والمصارف بالأراضي الزراعية مع الأخطار الفوري عن أي حالة تعدى وإزالتها في المهد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالري حتى لا يحدث ضرر للأخرين.وعلى جانب اخر أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا إنه تم استقبال 3348 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، منهم 296 طلبا مستوفى للشروط، منوهًا الى أنه جارى استيفاء باقي الأوراق واستقبال طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع لجان تلقى الطلبات على مستوى المحافظة.وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، لافتا أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019. مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.أوضح المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، ان أعلى المراكز في طلبات التصالح حتى الآن هي مركز بنى مزار بإجمالي 622 طلبا ثم مركز مغاغة 526 طلبا يليه ابوقرقاص بـ426 طلبا للتصالح وجارٍ حصر الطلبات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.