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مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم .. بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:44 م
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بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات كأس ألمانيا، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 30-10-2019، ويأتي أبرزها مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم في بطولة كأس ألمانيا لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات كأس ألمانيا، وأبرزها مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ في السطور التالية:

مواعيد مباريات كأس ألمانيا "دور الـ32"

كايزر سلاوترن ضد نورمبرج، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

فيرل ضد هولشتاين كيل، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

فولفسبورج ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

فيرد بريمن ضد هايدنهايم، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

دوسلدورف ضد أف سي ارتسجبيرجه، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.

بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.

سانت باولي ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.

هيرتا برلين ضد دينامو دريسدين، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.
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