Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تحصل على المركز الـ 19 بين 122 دولة في المصارعة والتايكوندو بالصين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:41 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
كريم وزيري
Advertisements
اختتمت فعاليات دورة الألعاب العالمية العسكرية والتي أقيمت فى مدينة (ووهان) بجمهورية الصين الشعبية واستمرت في الفترة من 15 إلي 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة أعضاء فى الإتحاد الدولي للرياضة العسكرية.

وحصلت مصر خلال المنافسات علي 9 ميداليات متنوعة حيث حصد الأبطال ميداليتين ذهبيتين، وهم اللاعب محمد إبراهيم السيد في المصارعة الروماني في وزن 67 كجم، واللاعب إسلام محمود حامد واللاعبة سلمى أيمن في مسابقة الخماسي الحديث زوجي.

كما تمكن لاعبين من الحصول علي ميداليتين فضيتين وهما اللاعبة نور أحمد حسين في التايكوندو، واللاعب محمد صلاح العرابي في الملاكمة، كما حصل اللاعبون علي 5 ميداليات برونزية وهم اللاعب، عبدالرحمن وائل ابوالخير واللاعب سيف عيسى واللاعبة هدايا ملاك في التايكوندو، واللاعب عبد اللطيف منيع في المصارعة الروماني، واللاعبة سلمي أيمن في الخماسي الحديث.

يذكر أن لاعبو المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وساهموا فى رفع العلم المصرى عاليًا فى كافه المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، هذا وقد عادت البعثة إلي ارض الوطن علي متن خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لبعثة المنتخبات المصرية بالدورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميداليات متنوعة مصر المؤسسة العسكرية الصين الألعاب العالمية العسكرية

أخبار تهمك

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 22 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 3 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 19 ساعة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

حصاد بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

روان أيمن تحقق فضية المطرقة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

الخماسي الحديث يضيف ذهبية وفضية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

حصاد أولمبياد الشباب بالأرجنتين.. إنجازات وأرقام مصرية مذهلة

مجلس إدارة "الأولمبية" ووزير الرياضة يستقبلان أبطال أولمبياد الأرجنتين للشباب (صور)

مصر تعتلي عرش دورة الألعاب الإفريقية.. حصاد ميداليات البعثة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

12:52 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status