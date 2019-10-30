مصر تحصل على المركز الـ 19 بين 122 دولة في المصارعة والتايكوندو بالصين

اختتمت فعاليات دورة الألعاب العالمية العسكرية والتي أقيمت فى مدينة (ووهان) بجمهورية الصين الشعبية واستمرت في الفترة من 15 إلي 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة أعضاء فى الإتحاد الدولي للرياضة العسكرية.





وحصلت مصر خلال المنافسات علي 9 ميداليات متنوعة حيث حصد الأبطال ميداليتين ذهبيتين، وهم اللاعب محمد إبراهيم السيد في المصارعة الروماني في وزن 67 كجم، واللاعب إسلام محمود حامد واللاعبة سلمى أيمن في مسابقة الخماسي الحديث زوجي.





كما تمكن لاعبين من الحصول علي ميداليتين فضيتين وهما اللاعبة نور أحمد حسين في التايكوندو، واللاعب محمد صلاح العرابي في الملاكمة، كما حصل اللاعبون علي 5 ميداليات برونزية وهم اللاعب، عبدالرحمن وائل ابوالخير واللاعب سيف عيسى واللاعبة هدايا ملاك في التايكوندو، واللاعب عبد اللطيف منيع في المصارعة الروماني، واللاعبة سلمي أيمن في الخماسي الحديث.





يذكر أن لاعبو المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وساهموا فى رفع العلم المصرى عاليًا فى كافه المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، هذا وقد عادت البعثة إلي ارض الوطن علي متن خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لبعثة المنتخبات المصرية بالدورة.