رئيس مركز المنيا: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين





أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا حالة تعد بالبناء على أملاك دولة بقرية دماريس وذلك خلال إحدى الحملات التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا ً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة القري والأحياء على مستوى مراكز المنيا.قال المهندس محمد سيد رئيس المركز، إن الحملة تمكنت من ردم أساسات لبرج تحت التأسيس بمساحة 120 متر للتعدي علي أملاك دولة بقرية دماريس، وتم التحفظ على تشوينات بلوك حجري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وعلى جانب اخر واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا تنفيذ حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية ورفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والاحياء بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسيرحركة المرور أمام المارة من المواطنين.قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، ان الحملة شملت القري التابعة للمركز وأسفرت عن ازالة 105 حاله اشغالات وتعدي على حرم الطريق، كما نفذت الوحدة المحلية حملة ازالة 6 حالات تعد على الاراضي الزراعية بقرية ابو جرج التابعة للمركز، مؤكدًا انه لا تهاون فى ازالة التعديات على أرض املاك الدولة.وفى سياق متصل قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ان مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من ازالة 60 حالة تعد على الارض الزراعية على مساحة 2 فدان و6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الازالة المستمرة التى نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا فى الفترة من 8 وحتى 14 اكتوبر الجارى.اكد المحافظ ان هذه الحملات تأتى بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدى لمحاولات الاستيلاء على اراضى الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لردع المتعدينمن جانبه، اوضح المهندس عبد العاطى صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن ازالة 3 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة 2 قيراط و8 سهم، و5 حالات بمغاغة بمساحة 7 قيراط، و16 حالة ببنى مزار بمساحة 11 قيراط و6 سهم، و11 حالة بسمالوط بمساحة 7 قيراط و2 سهم، وحالة بالمنيا بمساحة 6 سهم و8 حالات بابوقرقاص بمساحة 4 قيراط و20 سهم، و15 حالة بملوى بمساحة 14 قيراط و12 سهم وحالة بديرمواس بمساحة قيراط.