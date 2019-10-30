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إنشاء مركز تسوق لعرض المنتجات اليدوية في سوهاج

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
أبورية حسين
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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إقامة مركز للتسوق لعرض الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية، لتمويل المشروعات، وخلق فرص عمل للشباب، والحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة، والتسويق بصورة جيدة لمنتجات تلك الحرف.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي الجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص هيئة الرقابة المالية بسوهاج، بحضور سيد نصار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة.


وأشار محافظ سوهاج إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة، والصناعات اليدوية، والحرف التراثية، موضحًا أن مركز التسوق سيعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية من " التلي، ومنسوجات أخميم" والتى تتميز بجودة عالية، بالاضافة الى منتجات الحرف اليدوية فى مجال الزراعة والأغذية، لافتًا إلى استغلال "الحديقة المتحفية"، بجوار متحف سوهاج القومي، لإقامة معارض والتسويق لأصحاب تلك الحرف حفاظًا عليها، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وأجهزة المحافظة للتسويق للحرف اليدوية.


ومن جانبه، قال سيد نصار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج أن هدفنا تشجيع الجمعيات الأهلية على التعامل مع الجهاز، وتحقيق أهداف الدولة في رعاية الحرف التراثية وتشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل الحر بمحافظة سوهاج، لافتًا الى المشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بعدد 29 قرية، في 7 مراكز بسوهاج كمرحلة أولي.


واستعرض "نصار" خلال الاجتماع انجازات فرع الجهاز بسوهاج فيما يخص التمويل المتناهي الصغر في الفترة من 1 يناير 2019، وحتى 31 سبتمبر الماضي، موضحا أن الجهاز خلال تلك الفترة قام بتمويل 9 ألف و600 مشروع صغير ومتناهي الصغر، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المنصرفة 210 مليون و180 ألف و223 جنيها، ساهمت في توفير 15 الف و122 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج، مشيرًا إلى الاشتراك في 8 معارض دولية ومحلية لعدد 60 عارض خلال نفس الفترة.

وكشف رئيس فرع الجهاز عن تنظيم 6 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لعدد 375 متدرب، لافتًا إلى إحتلال المرأة السوهاجية المركز الأول في تمويل الأنشطة الحرفية بالمحافظة بنسبة تزيد عن 90%.
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