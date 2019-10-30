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"النيابة الإدارية" تحيل 3 مديرين بشركة بتروجاس للمحاكمة العاجلة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم، 3 مديرين بالشئون الطبية بشركة المنتجات البترولية "بتروجاس"، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة بشأن صلاحية شرائط الفيتامين ومتابعة الدورة المستندية لأصناف التحاليل الطبية.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 163 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يقوموا بتأدية عملهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها.
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