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"ميسي" الأعلي تقييما في مواجهة برشلونة وبلد الوليد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
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ميسي
ميسي
علي نبوي
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حقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا مساء أمس الثلاثاء على حساب ضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت مباراة الأمس تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سجل هدفين وصنع هدفًا أخر في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

وحصل النجم الأرجنتيني على أعلى تقييم في الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وجاء ميسي في المركز الأول في الفريق الكتالوني بالحصول على الدرجة كاملة (10)، فيما جاء زميله جيرارد بيكيه في المركز الثاني بـ(8) درجات، ثم الرباعي لينغليت وأرتومور فيدال وسيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونج بـ(7) درجات.
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الكلمات المفتاحية

ميسي جدول ترتيب الدوري الإسباني بلد الوليد برشلونة

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