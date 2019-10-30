المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يخسر 20.3 نقطة مع بداية التعاملات





بورصة السعودية





إستهلت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.26% خاسرا 20.38 نقطة ليصل إلى مستوى 7673.23 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.04% خاسرا 1.40 نقطة ليصل إلى مستوى 3992.43 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.3 مليون سهم بقيمة 647 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

وقاد التراجعات ببورصة السعودية اليوم ، نحو 10 قطاعات في مقدمتها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة السعودية ، فمن الملاحظ تصدر سهم "مجموعة صافولا" على رأس قائمة الإرتفاعات بنسبة صعود ، 4.68%، ثم اللجين بنسبة 3.76%، ثم الخزف السعودى بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "مجموعة الحكير" قائمة التراجعات بالبورصة ، حيث هبط بنسبة 4.68% تلاه مبكو بنسبة 1.94%، ثم الحكير بنسبة 1.86%.