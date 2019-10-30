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المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يخسر 20.3 نقطة مع بداية التعاملات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
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بورصة السعودية
بورصة السعودية
نيفين سمير
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بورصة السعودية 

إستهلت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.26% خاسرا 20.38 نقطة ليصل إلى مستوى 7673.23 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.04% خاسرا 1.40 نقطة ليصل إلى مستوى 3992.43 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.3 مليون سهم بقيمة 647 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 77 شركة. 
 
وقاد التراجعات ببورصة السعودية اليوم ، نحو 10 قطاعات في مقدمتها  قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة السعودية ، فمن الملاحظ تصدر سهم "مجموعة صافولا" على رأس قائمة الإرتفاعات بنسبة صعود ، 4.68%، ثم اللجين بنسبة 3.76%، ثم الخزف السعودى بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "مجموعة الحكير"  قائمة التراجعات بالبورصة ، حيث هبط بنسبة  4.68%  تلاه مبكو بنسبة 1.94%، ثم الحكير بنسبة 1.86%.
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