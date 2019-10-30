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الأهلي ينهي إجراءت السفر إلى الإمارات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الإمارات، والمقرر لها غدا الخميس وتستمر لمدة أسبوع.


وحصل الجهاز الإداري على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران، وتحدد صباح الغد موعدا لسفر البعثة، استعدادا لبدء المعسكر التدريبي الذي حدده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بهدف تحقيق أقصى استفادة خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية والتي تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في لقائي كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا التي تقام في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يسبق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائي للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.

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الكلمات المفتاحية

معسكر الاهلي الدوري المصري الاهلي الامارات

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