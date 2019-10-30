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بشرى حمراء.. مدافع الأهلي يتعافى من الإصابة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
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محمود متولي
محمود متولي
علي نبوي
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بدأ محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي، بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها للتعرف على نسبة التئام الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكشفت الأشعة عن تحسن كبير فى حالة متولي، والتئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة.

بدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني مع الفريق، تمهيدا لعودته للمشاركة بشكل كامل في المران الجماعي.

ويسافر متولي، مع بعثة الأهلي التي تغادر القاهرة غدا متجهة إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

وكان مدافع الأهلي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري والتي حسمها رجال المدرب رينيه فايلر لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتتويج باللقب.

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توماس بينكيل الدوري المصري الاهلي اصابات الاهلي اخبار الاهلي

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