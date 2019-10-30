Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
بورصة الكويت 

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة  المؤشرات ا، وجاء ذلك بضغوط هبوط جماعى للقطاعات ، وهبط  مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرا 24.470 نقطة ليصل إلى مستوى 5742.75 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 33.510 نقطة ليصل إلى مستوى 6246.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4761.86 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 107.8 مليون سهم بقيمة 18.3 مليون دينار كويتى عبر 4448 صفقة.
 
وقاد التراجعات ببورصة الكويت حوالي 8 قطاعات جاء في مقدمتها  قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد تصدر سهم "شركة المنار للتمويل والإجارة" على رأس اقائمة الإرتفاعات  بالبورصة  بنسبة صعود 11.11%، ثن  شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.93%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، وعلي الجانب الأخر ، تصدر سهم "شركة الشعبية الصناعية" قائمة التراجعات بهبوط  قدره 10% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، تلاه  شركة المال للاستثمار بنسبة 8.60-%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

سيد عبد الحفيظ يكشف مصير صالح جمعه في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 18 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 22 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"إتش بي أو" توقف رسميا تصوير مسلسل ناعومي واتس التابع لأحداث صراع العروش

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة أول الأسبوع

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأحد

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status