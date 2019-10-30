تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بالتعاملات الصباحية

بورصة الكويت





إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ا، وجاء ذلك بضغوط هبوط جماعى للقطاعات ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرا 24.470 نقطة ليصل إلى مستوى 5742.75 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 33.510 نقطة ليصل إلى مستوى 6246.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4761.86 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 107.8 مليون سهم بقيمة 18.3 مليون دينار كويتى عبر 4448 صفقة.

وقاد التراجعات ببورصة الكويت حوالي 8 قطاعات جاء في مقدمتها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد تصدر سهم "شركة المنار للتمويل والإجارة" على رأس اقائمة الإرتفاعات بالبورصة بنسبة صعود 11.11%، ثن شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.93%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، وعلي الجانب الأخر ، تصدر سهم "شركة الشعبية الصناعية" قائمة التراجعات بهبوط قدره 10% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، تلاه شركة المال للاستثمار بنسبة 8.60-%.