"القوى العاملة": السبت إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

كشفت وزارة القوى العاملة، أن السبت الموافق 9 من نوفمبر عام 2019، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربة عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.





وشددت الوزارة، في بيانها، اليوم الأربعاء، على أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.



