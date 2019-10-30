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"القوى العاملة" تكشف تفاصيل توقيع اتفاقية العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
رقية جمال
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قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن وزارة القوى العاملة، وقعت اتفاقية إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مع المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف 10% من الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يناير، أو من تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها، وبدون حد أقصى.

وأوضح "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن هناك مبلغ مقتطع 150 جنيها يتم إضافته كحوافز، بالإضافة للـ 10%، مشيرًا إلى أن وزير القوى العامة منذ عامين يقوم بتوقيع اتفاقيات مع اتحادات المستثمرين والشركات بشأن العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع، أنه في 5 ديسمبر سيتم توقيع اتفاقية في المنيا و10 ديسمبر في الغربية، مؤكدًا أن الوزارة معنية بالتنمية الاقتصادية للعاملين بالقطاع الخاص، مشددًا على أن وزير القوى العاملة أطلق في 21 سبتمبر الماضي 4 وحدات تدريب متنقلة للشباب تجوب القرى والنجوع في القرى الاكثر احتياجًا بالوادي الجديد وسوهاج والفيوم والدقهلية إطار مبادرة "حياه كريمة" لتدريب الشباب على الخياطة والكهرباء المنزلية والسباكة، ويحصل المتدرب على شهادة قياس مهارة، وتحصل السيدة على ماكينة خياطة مجانًا، ويمنح الشاب شنطة عدة لبدء مشروع صغير خاص به.
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الكلمات المفتاحية

القوى العاملة القطاع الخاص العلاوة الخاصة

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