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بورصة البحرين تتراجع هامشياً مع بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

تراجعت بورصة البحرين مع بداية التعاملات لجلسة اليوم الأربعاء ، حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى هامشياً ، بنسبة 0.01% خاسرا 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1624.55 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 4.6 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.
 
وقاد التراجع  اليوم ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.52% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.
 
فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.52% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%
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