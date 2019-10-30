بورصة البحرين تتراجع هامشياً مع بداية تعاملات اليوم





سوق البحرين المالي





تراجعت بورصة البحرين مع بداية التعاملات لجلسة اليوم الأربعاء ، حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى هامشياً ، بنسبة 0.01% خاسرا 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1624.55 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 4.6 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.

وقاد التراجع اليوم ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.52% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.52% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%