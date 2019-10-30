"قرش مسكين".. مطالب عاجلة بسرعة التحرك لإنقاذ سمكة "هوايت" بالبحر الأحمر





طالب المهندس حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، محميات البحر الأحمر ومعهد علوم البحار بسرعة التحرك وتشكيل لجنة من المتخصصين للبحث عن سمكة، "هوايت تيب شارك" العمالقة لسرعة انقاذها.وأضاف رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر لـ"الفجر"، لا يمكن التعامل مع مثل هذه الأسماك إلا عن طريق فنيين متخصصين لإنقاذ هذه السمكة، مؤكدًا على الجهات المختصة سرعة التحرك لانقاذها.وأشار "الطيب" في حالة عدم انقاذها وتعرضها للنفوق سيكلف الدولة ملايين الدولارات، مؤكدا مثل هذه الأسماك تعد من المهدد بالإنقراض.كانت ناشدت جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة البحر الأحمر، غواصين البحر الاحمر، عن سمكة "هوايت تيب شارك" إحدى أسماك القرش بمياة البحر الأحمر، تم رصدها عالقة بإحدى الاحبال مما يهدد حياتها للخطر.وأشارت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأربعاء، نحن نبحث عن هذا القرش المسكين لانقاذه لقد تم رصده في منطقة جزيرة الاخوة، ويرجى ابلاغنا عن مكانه اذا صادفكم اثناء الغوص في اي مكان في البحر الأحمر.