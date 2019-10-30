أتلتيكو مدريد يصفع برشلونة

دخل نادي أتلتيكو مدريد في خط المنافسة للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلومة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



واقترب الدولي الكرواتي من الرحيل عن برشلونة في يناير المقبل، حيث لم يعد اللاعب ضمن حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي وبات حبيسًا لدكة البدلاء.



وأبدت عدة أندية رغبتها في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي وفي مقدمته إنتر ميلان وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.



وكشفت تقارير صحفية صادرة اليوم الأربعاء أن نادي أتلتيكو مدريد أبدى رغبته في ضم راكيتيتش من برشلونة في يناير المقبل لتعزيز صفوفه.



وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد يريد التوقيع مع راكيتيتش.



وأضافت الصحيفة بأنه منذ أسابيع تواصل الروخوبلانكوس مع بيئة الكرواتي لمعرفة نوايا اللاعب.



وتابعت الصحيفة جيل مارين المدير التنفيذي لأتليتيكو، حاول التوقيع مع راكيتيتش مرتين سابقا، عندما انتقل إلى إشبيلية، والى برشلونة، ويرغب النادي في ضمه.