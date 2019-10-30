حفل ختام الأنشطة الطلابية بنوعية عين شمس (صور)

احتفلت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، بحفل ختام فعاليات الأنشطة الطلابية والذى نظمه أتحاد طلاب الكلية، تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأمانى حنفى عميد الكلية.



وقد عبرت أمانى حنفى عن سعادتها بهذا الإحتفال وإعجابها بالأداء المتميز والمهارات الفنية التي أظهرها الطلاب خلال اليوم والتي تضمنت عددًا من الأناشيد والمقطوعات الغنائية الوطنية.



وفى ختام الحفل تم تكريم طلاب الاتحاد بالكلية.



