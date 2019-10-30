حلاوة المولد.. طريقة عمل حلويات مولد النبي المختلفة في المنزل

يفصلنا أقل من أسبوعين على مناسبة مولد النبوي الشريف، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أمس الثلاثاء بداية شهر ربيع الأول ليحل علينا المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 / 12 ربيع الأول 1441 المقبل، و تعتبر هذه المناسبة جليلة للمسلمين حول العالم، وتعد حلاوة المولد من أهم المأكولات في هذا اليوم العظيم، لذا نقدم لكِ عزيزتي طريقة عمل حلاوة المولد أو حلويات مولد النبي المختلفة وبأقل تكلفة من أسعار حلاوة المولد الجاهزة.









مقادير وخطوات عمل حلاوة المولد المختلفة





حلاوة المولد.. مقادير عمل قرص جوزية وأصابع جوزية قمر الدين





3 ملاعق كبيرة عسل جلوكوز 2 ملعقة كبيرة ماء عادي رشة ملح ليمون نقطتين ماء ورد ذرة فانيليا كوب جوز هند ناعم





حلاوة المولد .. طريقة عمل قرص جوزية وأصابع جوزية قمر الدين





- ضعي كل المقادير في حلة باستثناء ماء الورد والفانيليا وجوز الهند.





- ضعي الحلة على النار حتى تغلي لمدة دقيقة، ثم أغرسي ملعقة في الحلة وأرفعيها ليكون خليط العسل على شكل خيط يجف في الهواء، ثم ضعي بماء الورد والفانيليا ونقلب بسرعة.

- ضعي جوز الهند على الخليط وقلبيه سريعا، حتى يتماسك الخليط ويصبح كالعجينة جاهزة للتشكيل.





- خذي جزء من العجينو وضعيه في قطاعة دائرية مدهونة زيت، ثم خذي من جزء من خليط الجوزية وتغطي عليها بملعقة مدهونة زيت وعليها زبيب.

- اضغطي ليتشكل قرص جوزية على شكل دائر .





- ادهني كيس بلاستيك بالزيت ثم عليه قمر دين "طري" ثم ضعي جزء من خليط الجوزية وزبيب وتغطي بإحكام.

قومي بلف الكيس "رول"، ثم قطعيها أصابع متساوية.





حلاوة المولد.. مقادير أصابع السودانية والفولية والسمسيمية





3 ملاعق كبيرة عسل جلوكوز 2 ملعقة كبيرة ماء عادي رشة ملح ليمون نقطتين ماء ورد ذرة فانيليا كوب فول سوداني أو سمسم محمص





حلاوة المولد .. طريقة عمل أصابع السودانية أو الفولية أو السمسيمية





- ضعي الفول السوداني الحمص والمسخن في الفرن على العسل وتقلبي بسرعة لحد لما تلم وإطفي عليه وعلى طول على التشكيل.

- بالنسبة للتشكيل الفولية بعد لما ترفعية من على النار تحطيةعلي كيس بلاستيك مدهون زيت وتفرديها على شكل مربع بالشكل دة و قطعية بسكينة مدهونة زيت أصابع متساوية.





- أما بالنسبة قرص السمسمية بنفس مقادير وطريقة الفولية والجوزية بالنسبة للتشكيل خدي جزء منها وحطيها في قطاعة دائرية مدهونة زيت وخدي من جزء من خليط السمسمية وتغطي عليها بي ملعقة مدهونة زيت وإضغطي لحد لما يبقى عندك قرص سمسمية بالشكل ده.





حلاوة المولد.. مقادير الدومية الحمراء أو الملبن الأحمر بالمكسرات





كوب و ربع ماء عادي 4 ملاعق كبيرة جيلاتين بدورة 1/2 كيلو سكر أو أقل على حسب تحلية شوية صغيرة جداً لون طعام أحمر 2 ملعقة كبيرة نشا+ نقطتين ماء ورد



حلاوة المولد .. طريقة عمل دومية حمراء أو ملبن أحمر بالمكسرات





- تجيبي حلة و على نار وسط و تحطي فيها كوب ماء فقط و بعدين ترشي عليها بودرة الجيلاتين ملعقة ملعقة. و ليس دفعة واحدة عشان ما تكلكع معاكي و تفضلي تقلبي لحد لما بودرة الجيلاتين تذوب تماما.

- بعدين تنزلي بكمية السكر كلها و تفضلي تقلبي لحد لما السكر يذوب تماما.





- تنزلي بي لون الطعام اﻻحمر و تقلبي و اللون يتداخل مع بعض.





- تنزلي بي (ربع كوب ماء عادي مذوبة فية ٢ملعقة كبيرة نشا و تفضلي تقلبي لحد لما تلاقي في المعلقة قطرات متماسكة بالشكل دة وآخر حاجة تطفي النار وتحطي ماء الورد وتقلبي.

- ثم ضعيه في صينية أو بايركس مدهون زيت و بعدين رشي عليه أي مكسرات عندك أو سبيه سادة زي ما تحبي، ثم اتركيه يبرد تماما وحطية شوية في الفريزر لحد لما يمسك زي الجيلي.

- بعدين طلعية براحة من القالب وحطية على صينية مرشوشة نشا كثير شوية بعدين قطعية مربعات.

حلاوة المولد.. مقادير القشطة





كوب وثلاث ارباع سكر 1/2 كوب ماء 1/2 كوب ومعلقتين عسل جلوكوز معلقة كبيرة جيلاتين بودرة 1/2 كوب ماء لاذبة الجيلاتين نشا لفرد القشطة عليه جوز هند لتغطية القشطة





حلاوة المولد .. طريقة تحضير القشطة





- ضعي نصف كوب ماء في في وعاء عميق ثم ضعي ملعقة جيلاتين ويترك جانبا، حتى يتماسك.





- ضعي في الماء والسكر وعسل الجلكوز وعاء أخر ونقلب بخفة ويوضع على النار حتى الغليان .





- ثمة نأخذ قطعة صغيرة من الخليط بواسطة ملعقة و بواسطة الاصبع نضعه على خليط السكر والجلكوز الموجود بالمعلقة واذا عمل خيط كدا بيكون الخليط جاهز.





- اخفقي الجيلاتين الموجود بالعجان واثناء الخفق ننزل بخليط السكر والجلكوز وهو ساخن مثل الخيط الرفيع ونستمر في الخفق.





- مع الخفق المستمر هنلاحظ ان الخليط أصبح أبيض كريمي ونلاحظ أيضًا أن قوامه متماسك.

- احضري صينية وضعي كيس نايلون ونوزع النشا عليه، ثم نضع خليط القشطة على النشا بالتساوي، ثم نضع جوز الهند المبشور.

- وتترك لمدة 8 ساعات حتى تتماسك، و نضع السكينة في نشا ونقوم بتقطيع القشطة حسب الرغبة.



