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تداول 322 شاحنة و83 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
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ميناء سفاجا
ميناء سفاجا
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 322 شاحنة بضائع و83 سيارة.

ميناء سفاجا:

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 68 شاحنة و22 سيارة، كما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 15 سيارة. 

كما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 45 شاحنة، وغادرت السفينتين عزيز اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 123 شاحنة و11 سيارة. 

ميناء نويبع:

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة و1 سيارة، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 21 شاحنة، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 42 شاحنة. 

ميناء الغردقة:

غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 34 سيارة.

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