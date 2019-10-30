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حساب المواطن: هذا هو رابط نتائج الأهلية للدورة الـ24

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أصدر برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 24 لشهر نوفمبر 2019، معلنا عن رابط يمكن للمستفيد معرفته واتباع كافة الخطوات للتعرف على نتائج الأهلية.

وللتحقق من الأهلية يمكن للمستفيدين من دعم حساب المواطن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر رابط http://ca.gov.sa

وكشف حساب المواطن عن مبلغ إجمالي الدفعات منذ إنطلاقة برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الـ23 لشهر أكتوبر الجاري.

وأعلن حساب المواطن عن مبلغ إجمالي الدفعات قائلا "وصل مبلغ إجمالي الدفعات لـ 55.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن وحتى دفعة أكتوبر.

وأكد حساب لمواطن أن حوالي 12.6 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر، ووصل الدعم لـ  2.6 مليار ريال.
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