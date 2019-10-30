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نهائي مبكر بين ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

 

تعد المواجهة الثانية التي تجمع ليفربول ضد آرسنال خلال شهرين، بعدما سبق وأن التقيا 24 أغسطس الماض ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز 3-1 في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين، وسط تفوق واضح على البرازيلي ديفيد لويز.

 

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية إثر فوزه الثمين على ضيفه توتنهام 2-1، واستعادته نغمة الانتصارات بعد التعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، فيما يعاني أرسنال بعدما خسر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 0-1، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة آرسنال على المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

ويتطلع ليفربول لتكريس تفوقه أمام آرسنال الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على "الريدز"، في آخر 9 مباريات جمعتهما، حيث خسر في 5 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات.

 

وينوي يورجن كلوب مدرب ليفربول إراحة محمد صلاح في مباراة اليوم بعد تجدد إصابته في الكاحل بمباراة توتنهام، فيما يغيب مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي يعاني من إصابة في الركبة قد تبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

 

ومن المتوقع أن يدفع كلوب بمجموعة من البدلاء لتجهيزهم ومنح الأساسيين راحة، على رأسهم المدافع الكرواتي ديان لوفرين بدلاً من جويل ماتيب بجانب إمكانية مشاركة ديفوك أوريغي، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، ونابي كيتا، وجو جوميز، وجيمس ميلنر، وريان بريوستر.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول وارسنال ليفربول ضد آرسنال ليفربول

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