سمير غانم وإدريانا ليما على غلاف مجلة Vogue العربية

نشرت الصفحة الرسمية لمجلة "vogue العربية" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للفنان الكبير سمير غانم وعارضة الأزياء البرازلية أدريانا ليما علي غلاف شهر نوفمبر.





وكتبت تعليقا: "دريانا_ليما وأسطورة الكوميديا سمير غانم يشكلان ثنائيًا ديناميكيًا غير متوقع لغلاف عدد السعادة من ڤوج العربية".





وأضافت: "عدد شهر نوفمبر من ڤوج العربية يزخر بالألوان، والطاقة الإيجابية، والشخصيات الأيقونية التي رسمت البسمة على شفاهنا. صدر العدد الآن".





ويذكر أن أخر أعمال الفنان سمير غانم كان مسلسل "سوبر ميرو" مع أبنته إيمي،





وتدور أحداث المسلسل حول تجسد إيمي شخصية اميرة التي تحلم بمساعدة الناس وان تصبح بطلة خارقة وتلتقي ب هدهد صديقها من المدرسة صدفة وتخبر بانها تريد ان تصبح بطلة فيحقق لها حلمها ويصمم البدلة والاسلحة ، تتغلب سوبر ميرو على عصابات كثيرة وتشتهر شهرة دولية وعالمية وتتوالى الاحداث في سياق القصة.





وكان أخر ظهور للفنان سمير غانم كانت في عزاء الراحل طلعت زكريا، حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا ٩ أكتوبر، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أهله وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.





