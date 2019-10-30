مجهولون يقتلون مواطنا ويسرقون سيارته في الشرقية





لقي مواطن من قرية "تل راك" التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته علي يد مجهولين قاموا باعتراض طريقه بطريق " تل راك – سمعان" وسرقة سيارته ولاذا بالفرار، وتم إخطار نيابة أولاد صقر، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "أحمد الحلواني" 55 سنة، مقيم تل راك للمستشفي العام وتوفي متأثرا بإصابته بأعيرة نارية، من قبل مجهولين اعترضوا طريقه أثناء سيره بسيارته بخط " تل راك- سمعان" ولاذوا بالفرار، وانتقل ضباط مباحث مركز كفر صقر وأولاد صقر للواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف مدير البحث الجنائي، لتحديد الجناة وضبطهم.وأصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ناحية كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلي مستشفي الأحرار.تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بناحية كوبري الصاغة.وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكي تجاه الزراعة نزلة كوبري الصاغة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفي الأحرار.