Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجهولون يقتلون مواطنا ويسرقون سيارته في الشرقية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
Advertisements
سطو مسلح
سطو مسلح
إسلام علي
Advertisements
لقي مواطن من قرية "تل راك" التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته علي يد مجهولين قاموا باعتراض طريقه بطريق " تل راك – سمعان" وسرقة سيارته ولاذا بالفرار، وتم إخطار نيابة أولاد صقر، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "أحمد الحلواني" 55 سنة، مقيم تل راك للمستشفي العام وتوفي متأثرا بإصابته بأعيرة نارية، من قبل مجهولين اعترضوا طريقه أثناء سيره بسيارته بخط " تل راك- سمعان" ولاذوا بالفرار، وانتقل ضباط مباحث مركز كفر صقر وأولاد صقر للواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف مدير البحث الجنائي، لتحديد الجناة وضبطهم.

وأصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ناحية كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلي مستشفي الأحرار.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بناحية كوبري الصاغة.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكي تجاه الزراعة نزلة كوبري الصاغة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفي الأحرار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق سطو مسلح سرقة سيارة مواطن الشرقية

أخبار تهمك

جوارديولا ينذر برشلونة بـ"كارثة"

منذ أقل من ساعتين

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 20 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ يوم

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 19 ساعة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

كذبة ليونيل ميسي.. مع مرور الزمن الجسد لا يرحم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 16 ساعة

"إتش بي أو" توقف رسميا تصوير مسلسل ناعومي واتس التابع لأحداث صراع العروش

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب في حادث تصادم بطريق "أولاد صقر - البحاروة" في الشرقية

بعد انقلاب مقطورة وإصابة 4 أشخاص.. مصرع قائد "الملاكي" بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي

العثور على طفل بجوار "المقابر" في الشرقية.. (صور)

أم تتخلص من طفلها بعد 10 أيام من ولادته بالشرقية

أبرز 5 حوادث في الشرقية اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

09:30 ص

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status