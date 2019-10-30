أبرز ما يميز سماعة AirPods Pro.. وموعد طرحها بالأسوق





ننشر لكم أبرز ما يمز سماعة AirPods Pro، بعد إعلن شركة ابل عنها أمس، وموعد طرحها بالأسواق بجانب الأجهزة التي لن تعمل السماعة الاسيلكية على تدعيمها، وسعر AirPods Pro قبل طرحها بالأسواق اليوم.





أطلقت شركة أبل الأمريكية سماعات لاسيلكية يُطلق عليها اسم AirPods Pro، وتأتي بمواصفات وتصاميم تختلف عن الإصدار السابق، ومن أبرز ما يميز سماعة AirPods Pro ما يلي:





أبرز مميزات AirPods Pro

- أبرز ميزات AirPods Pro هو عزل الضوضاء، وإضافة لون أخف وبطارية أكبر، كما أن سماعة AirPods Pro تتميز بمقا ومتها للماء.

- جاءت سماعة AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تماما على الأذن، نظرا لوجود أطراف سليكون بها.





- وتتوفر سماعة AirPods Pro الجديدة بجودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، حيث تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيًا لتوفير صوت نقي، وفقا لما قالته أبل.



سعر سماعات AirPods Pro





وسيكون سعر AirPods Pro حوالي 249 دولارا أمريكي، كما أن الإصدار الجديد يأتي باللون الأبيض مع الغطاء الذي يدعم الشحن اللاسلكي.





موعد طرح AirPods Pro في الأسواق





تستعد شركة آبل لطرح سماعتها الجديدة AirPods Pro اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019.





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