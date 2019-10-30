كيفن هارت يتنازل عن مقاضاة سائق حادث سيارته



ذكرت TMZ أن الممثل ليس لديه أي خطط لمقاضاة جاريد بلاك، الذي كان يقود سيارة كيفن الكلاسيكية مساء الحادث. وقال المحققون إن السيارة تحطمت لأن جاريد كان يقود سيارته بتهور، حين جنحت عن طريق مولهولاند السريع وتدحرجت في واد.



وقالت TMZ: "لن يقوم كيفين حتى بتقديم مطالبة إلى شركة التأمين لتغطية فواتيره الطبية وتكلفة السيارة"، مضيفة أنه"سيستخدم التأمين الصحي الشخصي الخاص به لتغطية التكاليف الطبية".



وفي السياق، كان النجم الأمريكي، قد أشار في وقت سابق أنه يا يحمل أي ضغينة تجاه السائق، على الرغم من قوة الحادث وما خلّفه تقريبًا في الحطام، جاء ذلك عبر بيان صدر عن محاميه أندرو بريتلر يوم الخميس "ليس لدي سوى الحب لـ جاريد وأتمنى له وريبيكا الشفاء العاجل".



وفي تفاصيل الحادثة، كان كيفن جالسًا في المقعد الخلفي، إلى جانب ريبيكا بروكسترمان وخطيبها، وكان برفقتهم صديق كيفن، جارد بلاك، بالإضافة إلى السائق.



ووفقًا لبعض المصادر، يتحضّر الثنائي لمقاضاة كيفن بسبب إصابتهم، مدّعين أنّه كان مهملًا لشروط سلامة الركاب المطلوبة، التي لم تكن متوافرة في السيارة. فميزات السلامة هذه موجودة في السيارات الحديثة وليس في سيارة تعود إلى العام 1970.

يبدو أن النجم الأميركي كيفن هارت (40 عامًا) ليس لديه أي نية للذهاب إلى المحكمة بسبب حادث سيارة مروع أدى إلى تعرضه لثلاثة كسور في العمود الفقري.