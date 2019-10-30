الصين تؤيد قرار استبعاد "وونج" من الانتخابات المحلية



وفي وقت سابق، فازت سلطات هونغ كونغ بأمر قضائي مؤقت يحظر على أي شخص نشر معلومات شخصية أو صور لضباط الشرطة على الإنترنت، في محاولة أخرى للقضاء على حركة الاحتجاج في المدينة.



وقالت الحكومة يوم السبت إن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل بإصدار أمر قضائي مؤقت "لتقييد تهديد ضباط الشرطة وعائلاتهم ومضايقاتهم".



يحظر هذا الأمر الواسع النطاق "نشر أو إبلاغ أو الكشف عن" تفاصيل بيانات الضباط بشكل غير قانوني بما في ذلك حساب الفيسبوك وانستجرام أو صور الضباط أو أفراد عائلاتهم.



يحظر الأمر، الذي يسري حتى 8 نوفمبر، "التخويف أو التحرش أو المضايقة أو التهديد أو المضايقة أو التدخل" مع ضباط الشرطة أو أقربائهم.



من غير الواضح كيف ستكون السلطات قادرة على تطبيق الأمر وما إذا كان ينطبق على الصور الإعلامية للاحتجاجات.



تجاهل المتظاهرون الأمر واستمروا في نشر الصور وتفاصيل الضباط في منتدى عبر الإنترنت. كما نشر أنصار الحركة الاحتجاجية للأراضي الصينية المتمتعة بحكم شبه ذاتي تفاصيل اخري على موقع إلكتروني.



في تجمع حاشد مساء السبت، قام بعض المتظاهرين بسب العديد من ضباط الشرطة الذين كانوا يراقبون من جسر للمشاة.



نظم العمال بالمجال الطبي الحدث لمعارضة ما أسموه "القمع العنيف" من قبل الشرطة ردًا على المتظاهرين. وعالج متطوعين الإسعافات الأولية إصابات المتظاهرين، بما في ذلك كسر العظام.



ألقى المتظاهرون قنابل حارقة وطوب على الشرطة وطُعن ضابط واحد في رقبته خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في يونيو بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين وانتشرت دعوات أوسع لتحقيق الديمقراطية الكاملة وإجراء تحقيق في وحشية الشرطة المزعومة.



وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه. وفي مناسبات قليلة، أطلقوا أيضًا أعيرة نارية.

من المقرر أن يتجمع متظاهروا هونج كونج لانتقاد المخاوف المتعلقة بسلوك الشرطة في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي استمرت عدة أشهر، بما في ذلك تعريض كلاب الشرطة للغازات المسيلة للدموع أثناء المواجهات الفوضوية مع المحتجين.



واجهت شرطة هونج كونج انتقادات لتكتيكاتها الثقيلة بما فيها الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين استخدموا الطوب والقنابل الحارقة.



وشوهدت الكلاب البوليسية في عمليات تفريق الاحتجاجات دون أي معدات واقية بينما كان ضباط مكافحة الشغب يرتدون أقنعة التنفس اثناء إطلاق الغاز المسيل للدموع.



يقول مؤيدو الحركة إن تعريض الكلاب للغاز المسيل للدموع امر قاس على الحيوانات ويهدد حياتهم.



تقول قوة الشرطة على صفحتها على فيسبوك: "لم يتوفي أي كلب بوليسي أو شعر بالتعب جراء التعامل مع الاحتجاجات منذ يونيو".





أيدت الصين بقوة خطوة هونج كونج لاستبعاد الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونج من الانتخابات لعضوية المجالس المحلية، وهو قرار من المرجح أن يشعل غضب الرأي العام في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.جاء البيان الصادر عن مكتب شؤون مجلس الوزراء في هونج كونج وماكاو اليوم الأربعاء في الوقت الذي حذرت فيه زعيمة هونج كونج كاري لام من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنها قالت إن الحكومة لن تتعامل مع المخاوف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية حتى تتوقف أعمال العنف.ضرب اقتصاد هونج كونج المخازن المؤقتة وسط أعمال العنف المستمرة، حيث قالت الحكومة إن أعداد الزوار انخفضت بمقدار النصف وأن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 25 % في الأشهر الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.تم اعتقال وونغ، 23 عامًا، مرارًا وتكرارًا بسبب نشاطه.